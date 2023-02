Poslední slovo soudu: Za vraždu otce (†39) si René (21) z Jablonce odpyká 10 let!

Jedenadvacetiletý mladík René Ž., který loni jedinou ranou nožem do srdce zavraždil na ulici v Jablonci nad Nisou svého otce, si odpyká deset let vězení. V úterý o tom pravomocně rozhodl pražský vrchní soud, když zamítl odvolání obžalovaného. Z doplněného dokazování vyplynulo, že zavražděný muž dlouhodobě týral mladíkovu matku, že svého syna přivedl k drogám a že dělal problémy i svým dalším šesti dětem. Podle odvolacího senátu ale byli otec i obžalovaný syn „ze stejného těsta“.

Devětatřicetiletý muž přišel o život 11. května 2022 na zastávce v Liberecké ulici. Podle svědků byl zfetovaný a se synem se předtím pohádal, přičemž mu vyhrožoval zabitím. Pouliční kamery zachytily, že ho udeřil do obličeje, srazil na zem a odešel. René Ž. poté prudce vstal, doběhl k stojícímu a neozbrojenému otci, vytáhl nůž a bodl ho do hrudníku. Sám mu následně přivolal pomoc a podle rad operátorky záchranné služby se ho snažil udržet při životě, rána ale byla smrtelná.

Pachatel vinu přiznal

„Poškozený a obžalovaný si nerozuměli. Je pravda, že poškozený byl na obžalovaného agresivní, ale obžalovaný zjevně pomstychtivě vytáhl nůž, běžel na poškozeného a v afektu ho prostě bodnul. Neshledali jsme důvody pro korekci trestu,“ shrnul předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek.

Mladík, který byl v době činu lehce pod vlivem pervitinu, u krajského soudu přiznal vinu. Odvolal se ale proti výši trestu, který mu soud uložil na nejspodnější hranici sazby za vraždu. Jeho obhájce v pondělí poukazoval na to, že skutek je nutné vnímat ve všech souvislostech. V tomto ohledu pochválil policii za to, že se pečlivě zabývala rodinnou situací jeho klienta.

Smrt muže je pro rodinu výhrou?

Z výpovědí příbuzných Reného Ž., které odvolací soud přečetl, vyplynulo, že zavražděný otec byl pro své blízké postrachem. Jedna z mladíkových sester dokonce prohlásila, že otcova smrt je pro rodinu spíše výhrou. Mladíkova matka řekla, že od partnera odešla, protože ji „třískal“. Strýc obžalovaného vypověděl, že jeho synovec se o sebe musel od svých 12 let starat sám, protože rodiče brali drogy. Tehdy se údajně chytil špatné party a začal krást, aby měl co jíst. Už jako mladistvý se René Ž. dostal na rok do vězení za krádeže, ublížení na zdraví a výtržnictví. „Žil tak, že co ukradl, to měl,“ řekl strýc.

Podle znaleckého posudku mladík netrpí duševní chorobou ani poruchou, ale podepsala se na něm nedostatečná výchova.