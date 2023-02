Valentýnský mafiánský masakr: Objednal si brutální několikanásobnou vraždu svých rivalů sám Al Capone?

Od poloviny dvacátých let minulého století se americké Chicago stalo městem násilí a bezpráví. Svůj podíl na tom měl i nekorunovaný král všech gangsterů a boss tamní mafie Al Capone, přezdívaný Zjizvená tvář (angl. Scarface, pozn. red.), který se díky mrtvolám svých nepřátel sám dostal až na samotný vrchol mafiánské hierarchie. Proti Al Caponemu začala tehdy tvrdě bojovat organizace North Side Gang, v jejímž čele stál irský gangster George „Bugs“ Moran.

Jmění v řádu stovek milionů dolarů

Vyostřené situaci nepomohla ani prohibice, která zahrnovala zákaz pití, výroby a prodeje alkoholu. Nařízení se týkalo i prostituce a hazardních her, ze kterých Al Caponův získával desítky až stovky milionů dolarů ročně.

Moran a Al Capone po sobě tvrdě šli a oba v průběhu dvacátých let přežili několik pokusů o vraždu. Hlava North Side Gangu jednou dokonce v doprovodu několika vozů a spolupracovníků vypálila na tisíc střel na budovu hotelu, kde se tou dobou nacházel Al Capone. Cíl ale žádným výstřelem jako zázrakem zasažen nebyl.

Ozbrojenci se přestrojili za policii

Nenávist dvou znepřátelených bossů skončila masovou vraždou, která se odehrála ve svátek všech zamilovaných 14. února 1929. North Side Gang tehdy sídlil na adrese North Clark Street 2122.

Toho rána mělo na místě dojít k předávce pašované whisky. Krátce před jedenáctou hodinou dopoledne do budovy dle svědků vstoupili ozbrojenci, kteří předstírali, že jsou policisté a muže za nelegální aktivity zatýkají. Sedm členů North Side Gangu zavedli do podzemních garáží, kde mužům nařídili stát si s rukama nad hlavou čelem ke zdi. Do bezbranných mafiánů pak začali pálit samopaly. Po téměř 70 vypálených ranách v tratolišti krve leželo sedm mrtvých těl.

Vražda pobouřila i prezidenta

Když policie dorazila na místo masakru, nalezla tam přeživšího Franka Gusenburga. Ten měl v těle přes dvaadvacet střel a policii odmítl sdělit, kdo vraždu spáchal. O pár dní později v nemocnici svým zraněním podlehl.

Al Caponův gang patřil tehdy i podle výpovědí Morana mezi hlavní podezřelé. Vražda dokonce natolik pobouřila tehdejšího prezidenta Herberta Hoovera, že nechal pověřit generálního prokurátora Williama Mitchella tím, aby Al Caponeho dopadl.

Masakr zůstal bez viníka

V době masakru měl mafiánský boss alibi díky tomu, že se nacházel na Floridě. Vyšetřovatelům se nikdy nepodařilo s přesností určit, kdo za krvavým valentýnským masakrem přesně byl, a masová vražda sedmi gangsterů tak dodnes zůstala bez viníka.

Událost se ale stala předzvěstí pádu jednoho z nejvlivnějších a nejobávanějších mafiánů všech dob. V červnu 1931 byl Al Capone obviněn z krácení daní a téhož roku byl odsouzen na jedenáct let za mřížemi v obávané věznici Alcatraz. Nakonec byl propuštěn v roce 1939. O osm let později byl nalezen mrtev, sám ve svém domě na Floridě.