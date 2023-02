Otec měl zavraždit manželku a své děti: Sehrál v rodinné tragédii roli alkohol?

Policisté stále vyšetřují tragickou smrt rodiny ze slovenských Michalovcí. V bytě v ulici Bieloruská na místním sídlišti našli těla čtyř osob. Smrt otce Stanislava, jeho manželky Eriky a jejich dvou dětí Zuzany a Martina šokovala nejen Michalovce, ale celé Slovensko. Zatím není jasné, co se v bytě přesně odehrálo.

„Vyšetřování této mimořádně tragické události je nejen velmi náročné, ale bude to i velmi zdlouhavý proces, který si bude vyžadovat rozsáhlé znalecké dokazování,“ uvedla mluvčí košické krajské policie Jana Mésarová s tím, že vyšetřovatelé stále čekají na výsledky pitvy. Nicméně ačkoliv policie tuto verzi zatím nepotvrdila, je podle slovenského deníku Plus Jeden Deň pravděpodobné, že otec rodiny zabil nejdříve své blízké a následně i sebe.

Sousedé tvrdí, že se jednalo o bezproblémovou rodinu, nicméně zdroj z prostředí rodiny pro zmíněný deník uvedl, že v rodině panovaly problémy. „Stano byl despota. Měl na to i fyzické předpoklady, vážil téměř 120 kilogramů. Erika sice též nebyla muší váha, ale přece jen, chlap je chlap a ona už dávno rezignovala,“ uvedl s tím, že každý aspekt manželčina života ovládal.

Zároveň uvedl, že manželka a děti ležely v postelích pod přikrývkami. „I proto byl rozklad v pokročilejším stádiu, než by to bylo, kdyby leželi volně bez lůžkovin. Myslím si, že to udělal proto, jelikož žil ještě několik dní v těsné blízkosti mrtvol,“ dodal zdroj. Navíc Stanislav a Erika měli mít v krvi alkohol. „Těžko říct, zdali popíjení bylo součástí nějaké jeho děsivé strategie,“ uzavřel zdroj pro Plus Jeden Deň.

