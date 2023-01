Psychiatrička o masakru na sídlišti: Vražda vlastních dětí jde proti lidské přirozenosti!

Zkrachovalý podnikatel (†53) údajně ze světa nejdříve sprovodil svou rodinu. Pistol měl namířit na dceru Zuzanku (†14), syna Martínka (†12) a nakonec i na manželku Eriku. Poté trávil s mrtvolami dva dny v panelovém bytě, než zatelefonoval svému bratrovi. Když na místo dorazili policisté, na zakrvácené podlaze ležel i vrah Stanislav.

Co mohlo muže dohnat k několikanásobné vraždě a následné sebevraždě? Proč nezabil pouze sám sebe? Tyto a další podobné otázky si nejspíš klade celé Slovensko. Svůj pohled na případ poskytla i uznávaná slovenská psychiatrička Danica Caisová. Dle jejího názoru se lidé prý mýlí, pokud si myslí, že za rozhodnutím stála pouze tíživá finanční situace.

„Vražda vlastních dětí jde proti lidské přirozenosti,“ uvedla pro deník Plusk JEDEN DEŇ. Za takovýmto činem je tedy potřeba hledat hlubší odůvodnění než pouze ztrátu zaměstnání. Stanislav navíc nebyl v těžké situaci sám – měl podporu od rodiny.

Caisová nesouhlasí ani s tím, že vrah svého činu litoval. „Bratrovi pouze řekl, že spáchal cosi hrozného. Rozhovor proběhl v klidu. Netrhal si vlasy, ani nekřičel do telefonu,“ doplnila doktorka. „Jako by mu ani nedocházelo, co provedl,“ uzavřela

Kriminalisté již spustili trestné stíhání pro obzvlášť závažný zločin vraždy. Snad další informace brzy přinese probíhající policejní pátrání.