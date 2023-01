V Polsku řeší případ podobný krkonošské tragédii: Dceru (†3) s tátou (†37) našli mrtvé v lese!

Jen pár dní poté, co Českem otřáslo neštěstí z Krkonoš, došlo u našich polských sousedů k podobné tragédii. V lese u města Biłgoraj v Lublinském vojvodství našli policisté tělo Emila S. (†37) a jeho tříleté dcerky bez známek života poté, co po nich několik hodin marně pátrali. Muž se měl podle polských médií oběsit, dokonce si na to do lesa přinesl i stoličku. Holčička Olinka ležela kus od otce s poraněním na hlavě.