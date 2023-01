Policie hledá Natálku (12) z Humpolce: Nedorazila do zařízení pro mládež

Policie pátrá po dvanáctileté Natalii Šarišské z Humpolce na Pelhřimovsku. Nedorazila do zařízení pro mládež v Českých Budějovicích. Mohla by se pohybovat na Havlíčkobrodsku. ČTK o tom informovala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Dívka je vysoká přibližně 165 centimetrů, je štíhlá a má dlouhé tmavé vlasy. „Dívka má být umístěna v zařízení pro mládež v Českých Budějovicích a měla se tam vrátit z povolené dovolenky,“ uvedla mluvčí.

V Humpolci ji lidé naposledy viděli v pátek. „Policisté po pohřešované začali ihned po přijetí oznámení pátrat. Prověřili lokalitu jejího bydliště a míst, která navštěvuje nebo u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohla nacházet. Na základě šetření policisté zjistili, že by se mohla pohybovat na Havlíčkobrodsku,“ uvedla mluvčí. Pokud by lidé měli informace o tom, kde dívka je, mají volat na linku 158.