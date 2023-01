Svědek viděl Janu (†40) a Adámka (†3) chvíli před smrtí: Máma zanechala dopis na rozloučenou?

Policie po Janě a Adámkovi pátrala od pátku 30. prosince, kdy jejich pohřešování oznámil partner ženy a otec jejich syna na policejním oddělení v Libčicích nad Vltavou u Prahy. Podle policie zřejmě Jana odjela autem do Pece pod Sněžkou do penzionu U Sochorů. Tam se ubytovala i s Adámkem v neděli 25. prosince a pobyt měla ukončit 30. prosince.

Do pátrání se v následujících dnech zapojili členové horské služby, policisté, hasiči i strážci národního parku. Po několika dnech ovšem přišly smutné zprávy. Tělo Adámka a Jany našli záchranáři v porostu u cesty z Růžové hory na Portášky. Kriminalisté případ řeší jako vraždu a sebevraždu, chlapeček měl být uškrcen a žena oběšena.

Dopis na rozloučenou?

Objevily se informace, že žena měla zanechat dopis na rozloučenou. Webu Novinky.cz to měl prozradit důvěryhodný zdroj. Policie však existenci dopisu nepotvrdila.

Krátce před nálezem těl policie na sociální síti zveřejnila poslední fotografii pohřešované dvojice. Bezpečnostní kamera je zachytila v odpoledních hodinách dne 28. prosince v okolí přestupní stanice lanovky na Růžové hoře.

Svědek, který zřejmě dvojici viděl jako poslední, uvedl na sociální síti, že dvojici viděl 28. ledna právě na Růžové hoře. „Ten den to tam hrozně klouzalo, ledovka. A měla s sebou i sáňky, takže utéci před manželem asi nechtěla, to spíš se něco stalo nahoře u Růžovky. Ale to už jsem říkal policii,“ napsal.

Pro Extra.cz pak navíc popsal setkání s maminkou a dítětem. „Já ji viděl jenom chvilku, nějak jsem neviděl, že by se chovala divně. Vedla syna za ruku a v druhé ruce měla sáňky,“ vysvětlil svědek.

Stejné redakci se také ozvala rodinná známá, aby vysvětlila vztahy v rodině, v níž došlo k tragédii. Podle známé chtěla Jana svého partnera izolovat od jeho příbuzných a byla proti tomu, aby se stýkal s bratrem. „Když se narodil Adámek, ona byla proti, aby dítě jezdilo za babičkou a dědou. Úplně ho izolovala od rodiny,“ řekla webu.

Pro Blesk promluvila také zdrcená maminka Jany, Jaroslava (72). Celý rozhovor s ní si můžete přečíst zde.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.