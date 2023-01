Zbytečná smrt mentálně postižené Doroty Š. (†37): Ošetřovatel ji zalehl, pacientka ústavu se udusila!

Dorota Š. se narodila jako desáté až dvanácté dítě do sociálně vyloučené romské rodiny. Brzy po narození byla kvůli svému mentálnímu handicapu rodině odebrána a umístěna do ústavní péče. Už od mala byla neklidná, neposlušná a kvůli mentálnímu handicapu nedokázala vyjadřovat své pocity. Často tak křičela, vzpouzela se pečovatelům nebo se válela se po zemi.

Žena byla před několika lety přemístěna do Jindřichova Hradce do centra sociálních služeb v „Domácnosti 05“. Ta byla dle novináře z Respektu Petra Třešňáka, který na případ prvně upozornil, určena pro osoby s náročným chováním. Dorota žila v ústavu několik let, až do začátku ledna 2021.

Matka vražedkyně u soudu: Popsala, jak zardousila novorozeného synka. Dostala 15 let vězení

Pečovatel Dorotu usmrtil a nikomu nic neřekl

Během noci z 6. na 7. ledna 2021 se Dorota opakovaně probudila, začala se vzpouzet a byla pomočená. Pečovatel na ženino probuzení zareagoval velmi agresivně. S Dorotou se měl sám zavřít do pokoje, kde ji prý chtěl „uklidnit“. Místo toho Ondřej B. pacientku zalehl, za zády ji zkroutil ruce a silně tlačil na hrudník. V důsledku toho žena upadla do bezvědomí a udusila se. „Ráno odešel, předal službu, nikomu nic neřekl,“ sdělil pro Seznam Zprávy Třešňák.

Zaměstnanec byl původně souzen za vraždu, avšak Vrchní soud v Praze to viděl jako zabití z nedbalosti a uložil Ondřeji B. tříletý nepodmíněný trest. Po roce a půl byl muž za dobré chování propuštěn na svobodu.

Postižená klientka se utopila ve vaně: Selhal lidský faktor, litujeme toho, říká ředitelka domova

Změní se přístup státu k mentálně postiženým?

Podle Třešňáka se neštěstí nestalo náhodou a šlo o hlubší systémové selhání. V „Domácnosti 05“ mělo podle Respektu docházet k opakovanému týrání. Podle novináře se v Česku ne zcela vhodně pracuje s lidmi, kteří trpí mentálním postižením nebo náročným chováním. Ti by potřebovali pochopení a personál, který se jejich nemoci přizpůsobí a bude se s pacienty snažit navázat vztah.

Rok a půl to vypadalo, že případ smrti Doroty Š. zůstane zapomenut. Když ale novinář z týdeníku Respekt uveřejnil v listopadu 2022 článek „Kdo zabil Dorotu Š.?“, daly se věci rychle do pohybu.

6. ledna letošního roku uspořádal spolek Děti úplňku, který sdružujeme rodiny s dětmi s těžkým autismem, akci nazvanou Noc důstojnosti. Během té lidé uctili památku zesnulé pacientky a znovu upozornili na problém, ke kterému v Česku dochází. Na akci vystoupila i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Ta slíbila, že bude velmi brzy sestaven tým odborníků, který má vládě předložit konkrétní návrhy jak systémově zlepšit péči o mentálně postižené pacienty.

Učitelky z klášterecké školky před soudem: Postižené děti prý bily botami, nutily je k jídlu do zvracení