Berounka vydala zohavené tělo bez hlavy: 6 mrazivých případů, kdy vrah hodil mrtvolu do vody

Tělo Marcely S. vrah hodil do Orlíku v plastové bedně

V polovině června roku 2008 našli rybáři na hladině Orlické přehrady plastovou bednu. Když ji vytáhli na břeh a otevřeli, vyděsil je pohled na lidské ostatky. Mrtvé tělo patřilo Marcele S. (†37) z Prahy, která v dubnu roku 2007 záhadně zmizela.

Její poslední stopy vedly do Plzně, kde se měla setkat s Vladimírem Mikušem. Ten pracoval ve stejné farmaceutické firmě jako Marcela a vyšetřování ukázalo, že spolu měli sexuální poměr. Mikuš zmizel krátce po Marcele, kriminalisté ho následně vypátrali v Německu. Tvrdil, že neutíkal, ale že byl na běžném výletě.

Přestože policisté měli podezření, že Mikuš milenku zavraždil, bez těla to nebylo možné prokázat. Soud jej tedy poslal do vězení za ublížení na zdraví s následkem smrti. Mikuš se odvolal a krátce před začátkem řízení vyplavala na hladinu Orlíku plastová bedna.

Podle soudních znalců byla Marcela S. udušena lepící páskou, kterou jí vrah přelepil ústa a nos. Žena měla rovněž převázané ruce a nohy drátem. V bedně, kterou vrah zatížil 16 kameny, se navíc našla také vystřelená nábojnice s pepřovou náplní. Mikuš tak na milenku nejdříve vystřelil z plynové pistole a ochromil ji a poté ji nechal krutě a dlouze umírat. Motivem jeho činu byla podle rozsudku žárlivost. Milenka chtěla vztah ukončit, přitom Mikušovi se mezitím rozpadlo manželství. Za to ho soud poslal na 14 let do vězení, nyní po odpykání 11 let byl ale podmínečně propuštěn.

Případ se objevil také v oblíbeném krimiseriálu České televize Případy 1. oddělení. Konkrétně jde o pátý díl druhé série s názvem Tělo.