Do akce se pustilo sedm řezbářů z Moravy, Čech i Slovenska. „Letos zápolíme s počasím, ale s vypuknutím akce se má zlepšit a má nastat pořádná zima,“ popsal pro sochy nepříliš přívětivé počasí posledních dní řezbář Roman Mikuš (35).

Tvůrci se inspirovali mimo jiné filmem Cesta do pravěku, nechybí stegosaurus ani tyranosaurus, z dalších třeba triceratops. Všechny vybrané druhy museli nastudovat a pak propočítat, kolik na modely vyjde ledových kvádrů. „Aby se nestalo, že některá ze soch zůstane nedokončená,“ usmál se Mikuš.

Organizátoři opět posunuli hranice a řezbáři si mákli. „Tvořili z doposud největšího počtu ledu v historii akce. Bylo ho více než 44 tun ledu, což je přes 1260 ledových dílů, dovezených dvěma kamiony a dalším náklaním autem,“ řekl šéf střediska Pustevny Petr Lessy.

Festival ledových soch s poditutulem »Návrat dinosaurů do Beskyd« můžete navštívit na Pustevnách až do 5. února. Vstupné je za stovku, děti do 10 let jsou zdarma.