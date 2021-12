Musela si sbalit kufry, opustit ročního syna a nastoupit do vězení. Syna Alexise neměla vidět maminka Megan di Martinová ze slovenského okresu Michalovce dlouhých sedm let. Soud ji poslal za mříže za obchod s drogami. Případ jednadvacetileté ženy šokoval celé Slovensko, a dokonce se jím začala zabývat i prezidentka Zuzana Čaputová, která do případu zasáhla. Megan odložila výkon trestu!

Domů za ročním synkem se může vrátit Megan di Martinová. Jednadvacetiletá maminka, která před rokem porodila syna Alexise, byla odsouzena k sedmi letům ve vězení. Zapletla se se svým tehdejším přítelem do obchodu s drogami. Den před tím, než k nim vtrhla policie, zjistila, že je těhotná. Kvůli svému synovi se přiznala a přijala svůj trest.

Výkon trestu byl kvůli porodu odložen o rok, ovšem letos už si maminka musela sbalit svoje věci a opustit svého malého syna. Jelikož na Slovensku neexistují specializovaná vězení, kde mohou odsouzené matky vychovávat své děti, byla nucena syna opustit. „Jakou sílu musí mít matka, aby fungovala bez svého dítěte a dennodenně se probouzela,“ ptala se tehdy Megan pro televizi JOJ. „Já se s ním brzy uvidím. Já se s ním neloučím,“ dodala, když dávala do kufru fotografii milovaného syna a jeho pyžamko.

Tehdy ani netušila, že je to pravda a svého syna brzy sevře v náručí. Televize JOJ přišla se zprávou, že výkon trestu byl Megan opět odložen. „Rozhodla jsem se v případě třech maminek, které jsou matkami batolat rozhodnout v jednom případě o odložení trestu a ve dvou případech o přerušení trestu,“ uvedla pro televizi prezidentka Zuzana Čaputová. „Neznamená to rozhodnutí o udělení milosti. Při tom přerušení výkonu trestu jsem sledovala především zájem dítěte, aby maminky mohly být u ročních dětí a malých batolat,“ dodala.



Uvedla také, že o případech matek, které musí nastoupit do výkonu trestu, mluvila i s ministryní spravedlnosti Máriou Kolíkovou. „Slovenská republika musí udělat kroky dopředu, aby i systémově změnila přístup k výkonu trestu matek a dětí. Taková zařízení zatím na Slovensku nemáme. Je to standard v jiných západoevropských zemích,“ uvedla prezidentka.

VIDEO: Prezidentka Zuzana Čaputová odložila výkon trestu mamince Megan DiMartinové.