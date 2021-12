Blesk Podcast: Když si vzpomenu na pohřeb Havla, zvoní mi v uších, přiznal Jindřich Forejt

Na Pražský hrad se mladý student práv Jindřich Forejt dostal v rámci stáže v roce 2001. S prezidentem Václavem Havlem se na Hradě poprvé setkal hned druhý den po nástupu, kdy byl prezidentovi představen. O pár dní později se potkali mezi čtyřma očima a budoucí šéf protokolu z toho byl pořádně překvapený!

Nezkušený stážista Jindřich Forejt obdržel mapu kancelářských prostor Hradu, podle níž se v pátek odpoledne osamotě procházel a učil se v prostorách orientovat. „Došel jsem do takzvaného fotosalónu, což bylo místo, kde se dříve konaly tiskové konference. Fotosalon přímo sousedil s pracovnou Václava Havla. Najednou se otevřely dveře a pan prezident z ní vyšel do fotosalónu, kde jsem zůstal zkoprněle stát, protože jsem to nečekal. On se na mě podíval, viděl mapu, rozpaky a ptal se, jestli se neztrácím. Říkal jsem mu, že se zde snažím vyznat, abych se neztrácel. Načež mi odpověděl, že snad mi to půjde lépe než jemu, neboť se na Pražském hradě pořád trošku ztrácí,“ vzpomínal Jindřich Forejt, jak si promluvil s Havlem a zároveň si prohlédl jeho prezidentskou kancelář.

První státní pohřeb

Stáž časem přerostla v pracovní místo a oba muži se začali setkávat pravidelně. Jindřich Forejt se vzdělával v protokolárních úkonech a Václav Havel mu mnohdy poradil nebo pomohl. V dubnu 2011 se Jindřích Forejt stal ředitelem Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky a prováděl protokolárními stezkami dalšího prezidenta Václava Klause. Když 18. prosince Václav Havel ve věku 75 let zemřel, musel se Forejt podílet na organizaci státního pohřbu, který se v historii samostatného Česka ještě nekonal.

„Uběhla spousta let, kdy tu žádná protokolární zkušenost se státním pohřbem nebyla. Úřad prezidenta žádný manuál pro přípravu státního pohřbu neměl. Čerpali jsme proto informace v minulosti a ze zahraničí a vytvořili jsme něco, co mělo svou premiéru a zanechalo po nás určitý odkaz,“ vybavil si náročný prosinec před deseti lety. Zároveň chtěl protokolář dostatečně uctít svého bývalého šéfa a člověka, kterého si vážil.

Rozloučení mimo kamery

Nejsilnější emoce během 23. prosince, kdy se státní pohřeb konal, pocítil v tzv. prezidentském tunelu, který slouží hlavám státu, aby se dostaly na Hrad nepozorovaně. Zde nechal Forejt nastoupit Havlovy zaměstnance z Hradu do špalíru, aby se s ním také mohli rozloučit. Jakmile vojáci sundali rakev z lafety a položili si ji na ramena, otevřely se prosklené dveře a z tunelu vyšly s ostatky Václava Havla k chrámu svatého Víta.

„V tu chvíli se ozval zvon z katedrály svatého Víta a úderů bylo 75 podle jeho let. Zvuk zvonu, který rezonoval celým tichým náměstím, odrážel se od budovy a vracel se k nám, co jsme procházeli v průvodu. To je něco, co si do dnešní doby vybavím velice přesně. Ten zvuk byl všude. Bylo to velice emotivní a důstojné,“ popisoval své pocity Jindřich Forejt a přiznal se, že „do dnešní doby ještě slyším ten zvon, když si na ten den vzpomenu“, dodal bývalý ředitel Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky.