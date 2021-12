Od soudu rovnou do nejpřísnější věznice v Leopoldově putoval Štefan Kozub, který se před soudem zpovídal z vraždy své partnerky a matky dvou dětí Bibiany. Ženu brutálně zavraždil poté, co se ho začala vyptávat na jeho minulost. Okresní soud ho nejprve poslal na pětadvacet let do vězení, nicméně prokurátorce se zdál trest příliš mírný. Krajský soud v Trnavě však trest značně zpřísnil a poslal ho za mříže na doživotí.

Brutální vražda se stala v loni u obce Šal'a. Štefan Kozub tam zavraždil svou partnerku Bibianu, která vychovávala dvě děti. Motiv vraždy byl údajně ten, že se ho Bibiana začala vyptávat na jeho minulost. Štefan jí podle informací televize JOJ měl lhát o svém věku a navíc se dozvěděla, že byl dokonce trestaný.

Bibiana ho prý chtěla opustit, což Štefana rozzuřilo. Uchopil nůž a zasadil jí desítky ran. Dokonce ji bodal i nůžkami.Útok třikrát přerušil a následně v něm zas pokračoval. „My když jsme přišli domů, byli tam už policisté i sanitka, ale sousedé říkají, že slyšeli odtamtud zoufalý vřískot,“ uvedli sousedé pro výše zmíněnou televizi. Štefan napadl v minulosti již bývalou partnerku. Při útoku na ni měl řvát, ať zdechne jako pes. Žena jako zázrakem přežila. Skončil ve vězení za pokus o vraždu. Organizovat měl i přepadení banky či kasína.

Za vraždu Bibiany ho okresní soud poslal na pětadvacet let do vězení. Prokurátorka však žádala doživotí a případ se dostal do rukou Krajského soudu v Trnavě. Senát krajského soudu však byl daleko přísnější. Štefana poslal rovnou do vězení a to na doživotí. Rozsudek je pravomocný a svůj trest si odpyká v nejpřísnější věznici v Leopoldově. „Stydět se můžete na tom Slovensku, jak soudíte!“ křičel muž u soudu.