Slovenská policie oznámila nečekanou zprávu. Po šesti letech se jí prý podařilo dopadnout šíleného střelce a vraha pumpaře Erika (†24) a seniora Jozefa (†77). Za chladnokrevnými vraždami podle vyšetřovatelů stojí Ján (33) z Vojnian. Navíc měl postřelit řidiče Štefana (41) a jeho snoubenku Danku (35). Žena pro slovenský deník Plus Jeden Deň popsala okamžik, kdy si ji střelec vyhlédl jako obětť.

Po šesti letech si mohou zřejmě oddychnout obyvatelé slovenského okresu Kežmarok. Vyšetřovatelé oznámili, že věří, že se jim podařilo dopadnout vraha, který měl poprvé vraždit už před šesti lety. Strážci zákona zatkli Jána z Vojnian, který prý toužil být vojákem, což se mu ale nepodařilo kvůli vadě zraku. Třiatřicetiletý muž se dostal do hledáčku policie poté, co ho u Liptovského Hrádku zastavila hlídka k prohlídce. Vytáhl zbraň a vystřelil. Policisté při domovní prohlídce našli velký arzenál zbraní a navíc si ho spojili hned s několika dalšími případy, které děsily celý okres.

Vražda pumpaře

Ján se měl dopustit vraždy mladého pumpaře Erika. Vražda se stala v roce 2015 a podle Plus Jeden Deň jen pár dní poté, co se Jánovi narodilo druhé dítě. Na svět přivítal syna. Přesto měl jít na pumpu, kde narazil na čtyřiadvacetiletého muže, jehož zastřelil. Z kasy navíc ukradl peníze. Strážci zákona po vrahovi začali pátrat, ale bezvýsledně. V želízkách dokonce skončil Lukáš (36), jehož policisté pokládali za podezřelého. Po výslechu ho ale pustili.

V roce 2019 údajně vraždil znovu. Sedmasedmdesátiletý Jozef L. se procházel v lese nedaleko rodné Špiské Nové Vsi, když se stal živým terčem pro střelce. Ján ho měl zastřelit samopalem.

Chvíle hrůzy

V roce 2017 přežili snoubenci jeho řádění. Štefan vezl svou přítelkyni domů do Ihlian. Dvojice se zrovna nacházela mezi obcemi Jurská a Holumnica. Zastavili uprostřed noci zhruba dvanáct kilometrů od domova. Štefan chtěl z cesty odházet kameny. V tu chvíli se vzduchem ozvala střelba. Ján postřelil jak Štefana, tak Danku. „Vůbec jsme netušili, co se děje. Já jsem si myslela, že něco nedaleko nás vybouchlo. Dobře, že jsem nevystoupila, jinak by mě zastřelil a neměli bychom žádnou šanci,“ zavzpomínala na hrůzné chvíle Danka s tím, že Štefana zasáhly dvě rány.

„Nastoupil a řekl mi, abych volala rychle záchranku a snažil se odtamtud ujet. No po pár kilometrech jsme havarovali, jelikož upadl do bezvědomí. Já jsem rychle přivolala pomoc, ačkoliv jsem měla pravdu ruku úplně ztuhlou, zřejmě mi zasáhl nějaký nerv. To byla taková bolest, že jsem si myslela, že mi odpadne celá ruka,“ dodala s tím, že všechno dopadlo nakonec dobře a stali se z nich manželé. Vychovávají tříletého syna Branka a Danka je znovu těhotná. „Stačilo málo a dnes jsme tu nemuseli být. Měli jsme obrovské štěstí,“ dodala s tím, že když zjistila, že policisté zadrželi údajného pachatele, chvíli plakala.

