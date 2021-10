Brutální čin, který se odehrál v květnu roku 2019 v jednom z bytů na sídlišti v Žilině, šokoval celé město. V tratolišti krve tam byl nalezen teprve šestnáctiletý Tomáš T. Student střední školy byl v bytě u své kamarádky a spolužačky Judity. Nalezen byl na podlaze s bodnými ranami na těle. Judita tehdy měla strážcům zákona říci, že na ně zazvonil neznámý muž, který se vydával za odpočtáře elektřiny. Tomáše prý napadl a ubodal ho k smrti. Podle informací slovenského zpravodajského webu Topky.sk Judita pak zavolala na tísňovou linku a snažila se chlapce oživovat.

Verdikt 12 let

Vyšetřovatelé však nakonec dospěli k jiné verzi a Judita byla obviněna z vraždy. Kamarádovi podle strážců zákona měla zasadit víc než čtyřicet bodných ran. „Odvolací soud nahlíží na výpověď obžalované jako na ,jednoduché dětské lhaní,´ kterému uvěřilo nejen dítě, ale i její rodiče, projevující jí rodičovskou náklonnost, podporu a lásku poskytující jí aktivní obranu likvidující daná fakta, důkazy, osočující orgány činné v trestním jednání a soud,“ píše se podle výše zmíněného webu v rozhodnutí senátu Krajského soudu v Žilině.

Judita si u soudu vyslechla rozsudek dvanácti let ve vězení. Soudkyně žilinského okresního soudu Zuzana Pilátová podle deníku Plus Jeden Deň uvedla, že čin byl vykonán brutálním způsobem a že Judita jednala v silném afektu. Rodiče Judity se však stále snaží prokázat nevinnu své dcery. „Zápas o spravedlnost nikdy nevzdáme. Využijeme všechny zákonné prostředky, abychom se domohli spravedlnosti,“ uvedli rodiče pro Plus Jeden Deň s tím, že v případu existuje několik nesrovnalostí, včetně uváděného způsobu provedení vraždy, nedohledaných svědků, podezřelých a podobně.

Vražedná zbraň

Jednou z takových nesrovnalostí má být vražedná zbraň. Čepele zajištěných nožů se prý neshodují s bodnými ranami na bundě Tomáše. „Tomáš měl riflovou bundu z pevné bavlny, ne elastickou. U kapsy je poškození bundy v šíři dvou centimetrů. Tolik naměřili zvenku i zevnitř. A pod tím byla rána, která má délku na těle 2,3 centimetrů a hloubku jedenáct centimetrů. Ani jeden z těch nožů, kterou jsou zajištěny a mluví o nich jako o vražedných zbraních, nedokáže udělat pouze dvoucentimetrový průřez na bundě a jedenácti centimetrovou hlubokou ránu,“ uvedl otec Judity. Soudní znalec z Rakouska podle informací Plus Jeden Deň potvrdil, že rány na Tomášově těle udělal menší nůž, než jsou kuchyňské nože, které v případu figurují jako vražedné zbraně.

Navíc deník podotýká, že na místě činu měl být další nůž, který však policisté při dvanáctihodinové prohlídce místa nenašli a našel ho až otec Judity. „Soudní znalci porovnávali Tomášova zranění jen s fotografiemi nožů, které dostali od vyšetřovatelů. Reálně v rukou nikdy neměli zajištěné nože,“ zdůrazňuje otec Judity. „Ani na jednom z nožů se nenašly stopy nitrotělních tekutin oběti. Rovněž se tam nenašly žádné upotřebitelné otisky prstů. Je možné, že na nožích, kterými měl údajně někdo velkou silou a intenzitou opakovaně bodat do oběti, by se nenašly žádné otisky prstů a žádné stopy po vnitřních orgánech?“ ptala se maminka Judity Katarína s odkazem na to, že u soudu nebyly zohledněny posudky genetické analýzy a daktyloskopie. Rodiče jsou navíc přesvědčeni, že existují velké otazníky ohledně případného motivu dívky. Judita sama čin popírá, a není známo, jaký důvod pro vraždu by mohla mít.

