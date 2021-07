Už jsou to dva roky co otřásla Slovenskem brutální vražda teprve šestnáctiletého Tomáše ze Žiliny. Po dvou letech padl rozsudek, kamarádka a spolužačka Judita (18) zavražděného mladíka si odpyká trest dvanácti let. Soud se zabýval i tím, proč se strašného činu podle něj dopustila. A důvod, který označil, je skutečně šokující.