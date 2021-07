„Když ji nemohu mít já, tak nikdo,“ měl říci kamarádce své manželky, než stiskl spoušť a zastřelil se. Tragédie se stala minulý rok v únoru v britském hrabství Somerset. Deborah Zuricková se tehdy v doprovodu své kamarádky Elizabeth Murphyové vrátila do domu, kde bydlela se svým manželem Johnem Zurickem. Podle informací britského deníku The Sun si chtěla sebrat své věci a manžela opustit.

Měla v úmyslu odjet do Irska a začít tam nový život se svým novým přítelem. Zurick však rozchod neměl brát dobře. Manželé se znali od svých dvanácti let a vzali se o sedm let později. Manželství však nemělo být v posledních letech šťastné. Zurick měl problémy s alkoholem. Za pouhý večer údajně vypil i tři lahve vína. V lednu minulého roku skončil v policejních poutech poté, co byl zatčen kvůli řízení pod vlivem alkoholu. Své manželce podle vyšetřovatelů nebyl oporou, když bojovala se zákeřnou rakovinou.

„Zastřelím se“

Deborah před plánovaným odjezdem šla vyvenčit své psy v doprovodu manžela. Do domu se ale vrátil sám. „Zastřelil jsem Debbie,“ řekl její kamarádce, která tam na ni čekala. Elizabeth měl zavřít v kanceláři a sám se pokusil spáchat sebevraždu. „Zastřelím se,“ pronesl předtím, než se ozvala rána. Poté, co na místo dorazili policisté, našli Zuricka se střelnou ránou v hlavě. Byl ještě převezen do nemocnice, kde byl prohlášen za mrtvého. „Deborah Zuricková byla dvakrát střelena do zad,“ uvedl koroner Tony Williams. „Pokud jde o smrt Deborah, neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly sebeobranu nebo nehodu, pouze to, že John měl v úmyslu ukončit její život,“ dodal koroner.

Přítelkyně princezny Anny

Dvojice trénovala myslivecké psy a byla členem společností pro výcvik Clumber španělů, jejíž prezidentou je princezna Anna. „Královská princezna je smutná, když slyšela o smrti paní Debbie Zurickové,“ řekl mluvčí královské rodiny.

