Zvlášť nechutný případ se měl odehrát ve slovenské obci Glebovec. Vraždu své maminky a jejího manžela si tam měla objednat její dcera (49)! Důvodem plánování mordu měly být majetek a peníze. Žena si k činu měla přizvat spolupachatelku, která by špinavou práci odvedla za ni. Případem se již zabývá policie.

„Byl tu milion aut. Koukala jsem z okna a myslela jsem si, že jde o nehodu. Najednou ale z aut začali vyskakovat zakuklenci a brali někoho v poutech,“ uvedla pro Noviny.sk žena ze sousedství.

Policisté si v Glebovci došlápli na ženu a její kolegyni. Podezřelá si měla objednat vraždu vlastní matky a jejího manžela. „Zadrželi jsme dvě osoby. Vyšetřovatel je obvinil ze zvlášť závažného zločinu úkladné vraždy ve stádiu přípravy,“ uvedl mluvčí policistů Michal Slivka.

Žena měla chtít vlastní mámu a jejího manžela zavraždit kvůli penězům. „Obviněná osoba měla hledat způsob na jejich likvidaci a v tom ji měla aktivně podporovat druhá obviněná osoba,“ dodal Slivka. Podle všeho chtěla devětačtyřicetiletá dcera nechat vraždu na právě na kolegyni.

S obviněnou v Glebovci vyrůstala žena ze sousedství. Tu slovenští policisté vyslechli jako svědka. „Ona tu nebydlela, nejezdila sem a vůbec se spolu nebavili. Odvezla si odtud vlastního bratra. Odmalička to nebylo v pohodě,“ uvedla sousedka.

Vyšetřovatel už podal prokurátorovi návrh na vzetí obou žen do vazby. „Soudce specializovaného soudu návrhu prokurátora částečně vyhověl a jednu obviněnou osobu vzal do vazby. Panovala obava, že by mohlo dojít k dokonání činu,“ dodal Slivka.