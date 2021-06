Policie potvrdila, že dívka už nebyla viděna bezmála rok. To se vysvětlilo, když na dvoře rodinného domu byla nalezeno její mrtvé tělo. Vyšetřovatelé přišli na to, že dívka zemřela po dlouhém mučení. Její sestřička pak prozradila, že ji její matka nechala za trest stát tři dny na místě, uvedl New York Post.

Bennettová údajně nedovolila, aby se její dcera posadila nebo si udělala přestávku. To nebohé děvče už nemohlo vydržet a zesláblá upadla, přičemž se při pádu udeřila do hlavy. To vedlo až k její smrti. Její matka se ještě pokoušela dívenku oživit, ale to se jí nepodařilo.

Když Benettové došlo, co způsobila, naložila zabalenou dceru do auta. Tam ji nechala několik dní, až ji po čase zakopala na zahradě.

Malikah Bennettová byla obviněna pro podezření z vraždy a týrání dětí.