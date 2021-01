Ted Bundy byl definicí bezcitného zla: Oběti si získal šarmem, za 30 vražd dostal křeslo

Šarmantní mladík, do kterého by se každá žena zamilovala. Nikdo by v něm nepoznal, že je to násilník a nekrofil, který má touhu zabíjet. Ted Bundy byl jakožto vrah aktivní mezi lety 1974 a 1978 v několika státech USA, zdokumentováno jich je sedm.

Své oběti k sobě nalákal tak, že od nich chtěl pomoc nebo dělal, že je zraněný. Napomáhal mu jeho atraktivní vzhled nebo také schopnost získat důvěru. Oběť pak omráčil nebo ubodal. Všechny své oběti po zavraždění znásilnil.

Bundy se přiznal ke 30 vraždám, je ale pravděpodobné, že jich bylo daleko víc. Jeho nejmladší obětí byla dvanáctiletá dívka

Když to šlo, k obětem se vracel a znásilňoval je opakovaně. V některých případech prováděl dokonce dekapitaci – oddělení hlavy od trupu a tu si pak nechával jako trofej. Tento brutální čin provedl u šesti žen. S některými i po smrti žil, myl jim například vlasy nebo je líčil.

Dvakrát utekl

Když ho policie nakonec dopadla, podařilo se mu dvakrát uprchnout. Jednou, když sám sebe obhajoval, utekl z knihovny. Po pádu si sice poranil kotník, na útěku byl ale dlouhých šest let. Podruhé utekl z vězení, vězeňská ostraha si toho všimla po 17 hodinách.

Na útěku se mu na území Floridy podařilo zavraždit tři ženy. Anna Ruleová, autorka Bundyho životopisu, ho popsala jako sadistického psychopata, kterému dělá dobře utrpení druhých. Rád udržoval kontrolu nad oběťmi až do příchodu smrti, často i po ní.

Bundy sám sebe označil jako „nejbezpečnějšího zkurvysyna, na kterého jste mohli narazit“. Právnička Polly Nelsonová jej označila za „přesnou definici bezcitného zla“. Bundy se dokonce angažoval i politicky, pomáhal k znovuzvolení guvernéra Daniela J. Evanse.

Vedl i několik bouřlivých vztahů, ten poslední byl se Stephanii Brooksovou. Roku 1974 se s ní ale bez důvodu rozešel. Zároveň s tím ukončil studium na univerzitě, chvíli na to začaly na severozápadě tichomořského pobřeží mizet ženy.

Ze smrti Bundyho se radovala celá USA

Během sedmihodinového vyšetření profesorka Dorothy Otnowová Lewisová diagnostikovala u Bundyho bipolární afektivní poruchu. K vraždám podle ní docházelo zejména v depresivní fázi. Bundy sám sebe označoval za footfetišistu – při svých cestách po Floridě si na ukradenou kreditku koupil 30 párů ponožek.

Jen chvilku před svou popravou poskytl rozhovor psychologovi Jamesi Dobsonovi. Této situace využil k mediálnímu prohlášení o násilí a také o pornografických kořenech, které páchal. Ve dvou oddělených procesech byl odsouzen k trojnásobnému trestu smrti. Rozsudek byl vykonán na elektrickém křesle. Po popravě vypukly na území USA doslova oslavy. Všichni si přáli jeho smrt.