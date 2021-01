K vraždě bývalého šéfa Ludovíta Sátora se obviněný muž přiznal už v roce 2010. Společně s dalšími členy gangu Kristiánem K. a Františekem Z. se měli dohodnout na odstranění bosse. Sátor dorazil k obviněnému na slepičí farmu. Původně ho měl zastřelit Kadár, ten ale zůstal ukrytý v garáži a tak vraždil hrobař. Mrtvolu měli zakopat pomocí bagru, brzy na to ji ovšem vykopali a přesunuli. Dodnes policie Sátorovo tělo nenašla.

Účetního skupiny Andreje Reisze měl zavraždit před svou smrtí sám jejich boss, přestože původně se měl role vraha zhostit Kristiánem K. Nevyšel ale z úkrytu a tak, když si Reisz přišel k Lehelem H. na pozemek zazimovat loď, do hlavy ho střelil šéf gangu. Tělo prý pak rozemleli v mlýnku na maso a zbytky hodili do Dunaje. Udělili to prý proto, že Kristián K. účetního nesnášel.

Další dva lidé zemřeli proto, aby nemohli svědčit před soudem o podvodech gangu. Posledním mrtvým, z jehož vraždy je Lehel H. obviněn, je Čaba Karika. Ten údajně společně Reiszem a právě Lehelem H. v roce 2003 vyloupil bezpečnostní schránku v bance. Členové gangu měli strach, že je udá na policii, a tak ho raději sprovodili ze světa.

„Je tam pět vražd celkově, je tam členství ve zločinecké skupině a krádež. To je vše, co vám k tomu mohu říci, protože to není tajné, no ale jak se k tomu postaví můj klient a jakým způsobem bude vedena obhajoba, k tomu se vyjadřovat nebudu,“ řekl pro TV JOJ obhájce obžalovaného Juraj Gavalec.

Lehel H. ovšem už z dřívějška čelí dalším závažným obviněním. Podle jednoho z nich společně se svým nevlastním synem napadl svou manželku a zmlácenou ji zamkl do klece s 200kilovým lvem.