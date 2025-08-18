Tragická smrt Káji (†13) v Německu: Policie už zná výsledky pitvy

Mrtvý Kája (†13) na dovolené v Německu: Záhady kolem jeho smrti!
Čech Karel.
Vizualizace sledu událostí.
Německá policie i dobrovolníci po chlapci pátrali dva dny
18. srpna 2025
12:49

Němečtí kriminalisté už znají výsledky pitvy českého chlapce Karla (†13), který zemřel na rodinné dovolené u saského jezera Silbersee. Potvrdila, že za úmrtím hocha byla tragická nehoda.

„Pitva potvrzuje výsledky předchozího vyšetřování,“ uvedl policejní mluvčí Kai Siebenäuger. Kriminalisté předpokládali, že za smrtí chlapce, kterého bez známek života nalezli u železniční trati v Knappenrode, byla tragická nehoda.

„Neexistují žádné důkazy o cizím zavinění ani známky možného trestného činu,“ dodal mluvčí. Chlapec byl v kempu s rodinou na dovolené. Poté, co se společně vrátili z výletu na kolech, vyrazil si po večeři na procházku. Zpět se už ale nevrátil.

Po dvou dnech jej našli mrtvého právě u železnice. „Šel po kolejích, a když se blížil vlak, lekl se, upadl a zranil se na hlavě,“ domníval se správce kempu. Místo nehody je od kempu vzdálené asi 10 kilometrů.

Smrt hocha potvrdilo i české ministerstvo zahraničních věcí. „Více informací s ohledem na rodinu a na nezletilost českého občana nebudeme sdělovat,“ dodala Aneta Kovářová z oddělení komunikace. Nepotvrdila ani informaci, že se jednalo o syna českého diplomata, jak uvedla německá média.

Petra Karasová ( 18. srpna 2025 13:38 )

Místo nehody je od kempu vzdálené asi 10 kilometrů? Blesk si užívá pár minut slávy. 🤔

V Německu mají správce kempu, v ČR máme Kelišové.....🥳

....Tělo bylo nalezeno u trati 5 km ‼️ od kempu, z něhož se šel projít po večeři. A poslední signál jeho mobilu zachytili dokonce ve vzdálenosti 10 km‼️.....

Kluk byl s rodiči na kolech a ztratil mobil. Zřejmě se jim to bál říct, šel ho hledat a jim tvrdil, že se jde projít. Možná, kdyby jim řekl pravdu, dopadlo by to jinak. 😢

barcar ( 18. srpna 2025 13:26 )

to není pravda. Hned v prvním článku psali, že chlapec nikoli telefon se našel 10km od kempu. Ale to byste musel číst relevantní články a né překroucené výplody na Blesk.cz.

Patrik Pánek ( 18. srpna 2025 13:15 )

To samozřejmě nevylučuje sebevraždu....

ylesev ( 18. srpna 2025 13:14 )

Nejdříve byl jeho telefon 10 km od místa nálezu těla, které bylo kousek za areálem kempu, a jeho šaty byly taky poblíž. To je na hlavu.

oooo dudová ( 18. srpna 2025 13:04 )

Divná procházka na 10 km.

