Tragická smrt Káji (†13) v Německu: Policie už zná výsledky pitvy
Němečtí kriminalisté už znají výsledky pitvy českého chlapce Karla (†13), který zemřel na rodinné dovolené u saského jezera Silbersee. Potvrdila, že za úmrtím hocha byla tragická nehoda.
„Pitva potvrzuje výsledky předchozího vyšetřování,“ uvedl policejní mluvčí Kai Siebenäuger. Kriminalisté předpokládali, že za smrtí chlapce, kterého bez známek života nalezli u železniční trati v Knappenrode, byla tragická nehoda.
„Neexistují žádné důkazy o cizím zavinění ani známky možného trestného činu,“ dodal mluvčí. Chlapec byl v kempu s rodinou na dovolené. Poté, co se společně vrátili z výletu na kolech, vyrazil si po večeři na procházku. Zpět se už ale nevrátil.
Po dvou dnech jej našli mrtvého právě u železnice. „Šel po kolejích, a když se blížil vlak, lekl se, upadl a zranil se na hlavě,“ domníval se správce kempu. Místo nehody je od kempu vzdálené asi 10 kilometrů.
Smrt hocha potvrdilo i české ministerstvo zahraničních věcí. „Více informací s ohledem na rodinu a na nezletilost českého občana nebudeme sdělovat,“ dodala Aneta Kovářová z oddělení komunikace. Nepotvrdila ani informaci, že se jednalo o syna českého diplomata, jak uvedla německá média.
Místo nehody je od kempu vzdálené asi 10 kilometrů? Blesk si užívá pár minut slávy. 🤔
V Německu mají správce kempu, v ČR máme Kelišové.....🥳
....Tělo bylo nalezeno u trati 5 km ‼️ od kempu, z něhož se šel projít po večeři. A poslední signál jeho mobilu zachytili dokonce ve vzdálenosti 10 km‼️.....
Kluk byl s rodiči na kolech a ztratil mobil. Zřejmě se jim to bál říct, šel ho hledat a jim tvrdil, že se jde projít. Možná, kdyby jim řekl pravdu, dopadlo by to jinak. 😢