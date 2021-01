K brutální vraždě došlo v květnu roku 2019. Šestnáctiletý Tomáš zemřel poté, co mu bylo do těla zasazeno 50 bodných ran. Šance na přežití jsou v takové situaci nulové. Šok v případě nastal ve chvíli, kdy policisté uvedli, že za vraždou může stát Tomášova kamarádka Judita.

K vraždě došlo den před odletem kamarádů do Londýna. Když jim ve škole osudného dne odpadla hodina, šli si domů zkontrolovat věci před odletem. Pak ale přišel zvrat. Judita čekala před dveřmi na Tomáše, který se do bytu vracel pro věci. Na zvonek pak měl podle výpovědi Judity někdo zazvonit, ona šla otevřít. Když otevřela, stál prý ve dveřích muž o hlavu vyšší než ona.

Velký a silný chlap

„Byl to velký, silný chlap. Měl kratší tmavé vlasy a asi hnědé oči. Tvář měl spíše oválnou a měl mírně strniště. Byl oblečen do modrých montérek na kšandy, pod nimi měl černé tričko s dlouhým rukávem a přes pravé rameno měl prověšenou hnědou tašku s věcmi,“ připojila detailní popis údajného útočníka. Mělo se jednat o elektrikáře.

Judita elektrikáře odháněla s tím, že nemá doma rodiče a ona není plnoletá. Cítila se divně a zakřičela na Toma. Když se muži na sebe dívali, měl elektrikář vytáhnout z tašky přes rameno nůž a zaútočit na mladíka. Judita ve výpovědi, kterou zveřejnil server Topky.sk, uvedla, že se snažila Tomáše bránit. Poté se měla zhroutit.

Judita kamarádovi poskytovala první pomoc, při které jí pomáhala operátorka záchranné služby. Sama měla pořezané prsty. Následuje další zvrat - obě vražedné zbraně se našly u Judity v pokoji. Jak se tam dostaly, nevysvětlila. Její příběh o elektrikáři nepodpořily žádné důkazy, kamerové záběry nebo výpovědi sousedů. Od soudu proto odešla s více než dvanáctiletým trestem.

Zvláštní telefonát s matkou!

Na kamerových záběrech se ale nikdo podobný popisovanému muži nevyskytoval. Kamera snímá vchod do domu, kde Judita bydlela. Nikdo takový dovnitř nevešel a ani odtamtud neodešel. K soudu se dostal i telefonát s matkou Judity. Proběhl v době, kdy byla mladá dívka ve vazbě. Zveřejnil ho server Topky.sk.

Matka: „Juditko, ono se to opravdu stalo tak, jak si myslíš, jak si to pamatuješ.“

Judita: „Uhm. Počkej, jak…“

Matka: „A my to dokážeme.“

Judita: „Jakože jak?“

Matka: „Úplně tak, jak jsi to říkala na začátku, jinak se to nemohlo stát.“

Judita: „Jakože tam někdo byl?“

Matka: „Ano, ale teď už to nechme, je to tak a my to dokážeme.“

Judita: „Ok.“

Juditina výpověď je nelogická

V rozsudku okresního soudu stojí, že prezentovaný průběh děje obžalovanou nekoresponduje s ostatními provedenými důkazy, včetně těch odborných. „Tyto přímo vylučují skutkovou verzi obžalované mladistvé.“ Senát následně uvedl, že je výpověď Judity načasovaná, nelogická a účelová. Nikdo by prý nedokázal tolerovat vazbu bez toho, aniž by věděl o své nevině.

„Nevinný člověk by měl snahu okamžitě vypovídat o skutečnostech, které mohou zvrátit pro obviněnou osobu nepříznivý stav. Verze obžalované mladistvé, prezentovaná na hlavním líčení, kterou zjevně udělala ve snaze se vyvinit, nakonec vyzněla tak, že tato její obrana ji ještě více usvědčuje,“ popsal senát soudu.