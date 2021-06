Senior ze Strakonic si ve středu po poledni vyrazil na houby. Nevzal si však s sebou mobilní telefon a o půl sedmé večer ještě stále nebyl doma. Jeho syn se proto obrátil na policii. Ta se pustila do rozsáhlého pátrání, do vzduchu vzlétl i vrtulník...

Důchodce podle syna užívá léky na cukrovku a vysoký tlak, proto bylo třeba najít ho co možná nejrychleji. Jihočeští policisté proto ihned vyrazili do obce Kadov na Blatensku. Tam si totiž místní obyvatelka všimla prázdného zaparkovaného vozu, který patřil pohřešovanému muži.

„Do pátrací akce se hned zapojili policisté z různých oddělení (OOP Blatná, OOP Radomyšl, hlídka dopravních policistů) včetně psovoda strakonického územního odboru. Na pomoc dorazili také hasiči z HZS Blatná, dobrovolní hasiči z Blatné, Lnář a deset místních dobrovolníků. Do pátrání po seniorovi byl na pomoc přizván také policejní vrtulník,“ uvedla policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Buďte opatrní, vyzývá policie

Právě vrtulník, který se vznesl do vzduchu, nakonec po hodině a půl našel ztraceného muže v močálu. Byl dezorientovaný a promoklý, policisté ho převezli do místa bydliště a zdravotníci ho předali rodině.

Mluvčí policie na závěr dodala, aby byli senioři při výletech do přírody velmi opatrní a vždy si s sebou brali nabitý mobilní telefon. „Všechny starší lidi by měly tyto životní příběhy poučit a přimět je k tomu, aby byli opatrní, do přírody (například na houby) nechodili sami, vybírali si místa, která dobře znají, o svých odchodech informovali své blízké a s sebou si vždy brali nabitý mobilní telefon,“ uzavřela Nováková s tím, že velmi nápomocná je také aplikace Záchranka, díky které je pak lokalizace ztraceného člověka mnohem snazší.