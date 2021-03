V pondělí přišla na policejní služebnu v Suchdole nad Lužnicí žena, která pátrala po svém nevlastním hendikepovaném synovi (72), který se nevrátil domů. Snažila se ho najít, ale nedařilo se jí to. Do obce Suchdol vyjela hlídka a začala zjišťovat, kolik kolegů budou potřebovat.

„Proto byla rychle zorganizována pátrací akce do které byli nasazeni policisté ze Suchdola nad Lužnicí a Třeboně, profesionální hasiči z Třeboně, dobrovolní hasiči ze Suchdola nad Lužnicí, Rapšachu a Majdaleny i vojáci AČR. Do pátrání se dobrovolně zapojili i občané z obce, ze které pohřešovaný senior pochází. Informace o pohřešovaném byla policisty rovněž předána do Rakouska,“ popisuje policejní mluvčí Hana Millerová.

Do pátrání se zapojil i psovod z Jindřichova Hradce se svým čtyřnohým kamarádem Gaunerem. „Policejní psovod Lubomír Ábel na místě posvítil do lesa, neboť chtěl použít policejního psa k vyhledání pachové stopy pohřešovaného. Ještě před nasazením čtyřnohého pomocníka však spatřil ve tmě v lesním porostu siluetu člověka. Tuto osvítil a k postavě se přiblížil. V zápětí zjistil, že se jedná o pohřešovaného muže,“ popsala mluvčí.

Na místo směřoval i policejní vrtulník leteckém služby vybavený světlem a termovizí, cestou byl ale odvolán. „V tu dobu byl 1 stupeň Celsia. Pátrací akce tak ve 21:45 hodin šťastně končí. Prokřehlý a podchlazený hendikepovaný senior byl úspěšně vypátrán. Na místo se dostavila ZZS ze Suchdola nad Lužnicí, která neshledala u vypátraného muže žádné zranění a proto byl převezen do místa svého bydliště,“ zakončila mluvčí.