Pavel Svoboda z Dolního Dvořiště dostal s rodinou v roce 2014 nápad. Svůj statek chtěli trochu oživit – rozhodli se, že udělají mini zoo! K tomu všemu podle webu Forbes hospodaří na celkem pěti farmách. Vize byla následovná: „Budou tam chodit zástupy maminek se dětma a zájezdy ze škol od mosteckých uhelných pánví se dívat na to, jak koza žere seno, kráva dává mlíko a tak podobně. Takže jsme začali tím, že jsme pořídili osla, osum ovcí a podobný počet koz,“ popisuje vtipně v inzerátu.

Sotva se zoo rozjela, přišel první problém. „Naše naivita se rozplynula ve chvíli, kdy se ukázalo, že osel, který právě pohlavně dospěl v hřebce a stejně jako většina mladých mužů začal objevovat svou vlastní sexualitu. Bohužel nikoliv nad katalogem spodního prádla, ale jeho cílem se staly ovce. Takže tímto se omlouvám maminkám s dětmi a školním zájezdům z mostecka, kteří toto museli vidět a od té doby jim děti koktají,“ píše Pavel.

A jak jistě každý ví, koza, nebo kozy, sežerou úplně všechno. „Prostě sežerou všechno a kdyby zavětřili popínavou růži na pobřezí sanfranciského zálivu, utekly by i z Alcatrazu,“ popsal muž. Vtipně dodal, že se pokusil zvěř nabídnou i Vězeňské službě ČR jako pokusné králíky, kteří by zkoušeli nové zabezpečení ve věznicích. „Místo toho se mne ministerský rada pouze slušně otázal na moje zdraví. Jsou to nejgeniálnější mastermindi útěků odkudkoliv a už z dálky slyšíte ty jejich pidi mozečky šrotovat, jak vás zase akorát naserou,“ dodal.

Ke zbytku nemá smysl něco vymýšlet. V neupravené formě tedy přikládáme zbytek textu. „Long story short (když to zkrátím, pozn. red.), osel p*cal ovce a ty zku*vený kozy sežraly všem sousedům v rádiusu 10 km cokoliv měli na zahradě vč. rýče a zahradního trpaslíka. Tím se rozplynul náš sen o "mini zoo". Osel je pryč, ovce taky, zbývají kozy. Za odvoz nabízím všechny ty hajzly na přiloženém obrázku, kde je zřejmý, že maj zas něco za lubem. Jinak si už řezník brousí nůž, nemám na ně náladu. Naposledy podkousaly zespoda a zezadu komínek balíků sena ve stodole a ten se pak zřítil na traktor.“

Na konec je dobré dodat, že kozy už jsou pryč. „Děkuji všem za pozitivní reakce a ohlasy. Vůbec jsem to nečekal,“ zakončil Pavel.