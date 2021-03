Nezávislý odborový svaz společně se středočeskými policisty vyhlašují sbírku na pomoc rodině po zesnulé policistce Lindě. Ta zemřela nečekaně po krátké nemoci v 46 letech. Chtěla by, aby dcera dokončila náročné zahraniční studium.

„Všichni, kdo Lindu poznali, ať už v soukromí, či pracovně, by se určitě shodli, že Linda byla velký životní optimista, a to i přesto, že jí život ne vždy přinášel jen to dobré,“ popisuje Lindu ředitel obvodního ředitelství Prahy III a předseda svazu Tomáš Machovič.

Linda u policie pracovala třináct let, od začátku byla poctivou policistkou, která naplňovala podstatu povolání. „Pro Lindu nikdy nebyl problém udělat si čas na své kolegy a něco z toho, co se sama naučila, jim předat,“ doplňuje Machovič.

Nejdůležitější pro ni byla rodina. „Syn Tomáš, který jí dal poznat, jaké to je být babičkou milovaného vnuka Matěje, a dcera Barbora, kterou sama v posledních třech letech finančně podporovala na studiích v zahraničí,“ dodává, že nejvíce bude Linda chybět Barboře, tu letos čekají státní závěrečné zkoušky.

„Linda by si přála, aby Bára náročné studium dokončila a naplno tak využila svůj velký potenciál. Touto sbírkou se můžeme alespoň částečně pokusit nahradit finanční podporu, kterou by naše kolegyně Linda své dceři chtěla dopřát,“ doplňuje Machovič.

Rodinu Lindy, a zejména dceru Barboru, můžete podpořit na tomto odkazu. „Již nyní Vám všem upřímně děkujeme za projevenou solidaritu a podporu pozůstalých po naší kolegyni,“ zakončuje Tomáš.