Od 3. března byla pohřešována třiatřicetiletá Sarah Everardová. Osudnou noc se vracela z návštěvy do své čtvrti Brixton v jižním Londýně. Domů však již nedorazila. Ve středu 10. března kriminalisté objevili její pozůstatky v kentském lese zhruba 100 kilometrů od jejího bydliště. O pár dní později policie potvrdila, že se skutečně jedná o mladou ženu.

Bývalý důstojník v sobotu poprvé stanul před magistrátním soudem. Jeho předseda krátké líčení shrnul: „Pane Couzensi, váš případ bude nadále řešit ústřední trestní tribunál, známý též jako Old Bailey. Má omezená rozhodnutí, by nemohla adekvátně zvážit váš případ.“ Otec dvou dětí nejméně do úterý, kdy se bude konat další stání, setrvá ve vazební věznici.

Pokus o sebevraždu?

Během přelíčení Couzens celou dobu zarytě mlčel a odpovídal pouze v krátkých větách. K soudu se obžalovaný dostavil v šedé teplákovce a výrazným šrámem na čele. To si měl přivodit během pobytu v cele. „Podezřelý byl ihned odvezen do nemocnice k ošetření hlavy. Couzens je po celou dobu pobytu sledován strážníky,“ napsal v prohlášení Scotland Yard, ale bližší informace o možném pokusu o sebepoškození nedodal.

Policie však vydala jiné prohlášení, ve kterém podrobně sepsala mužovu pracovní kariéru. Wayne Couzens se do sboru přihlásil v roce 2018. Brzy byl přesunut k ochranným službám, kteří mají na starost ostrahu diplomatických a parlamentních sídel. V době únosu měl volno. Jeho domov se nacházel ve městě Deal, jenž se nachází nedaleko Ashfordu.

Právě v této oblasti kolem kentského lesa byly nalezeny i lidské pozůstatky. Deník The Daily Mail v sobotu napsal, že je kriminalisté našli v pohozené řemeslnické brašně. Bližší informace o brutalitě zohavení těla však policisté odmítli sdělit. Lze ji však předpokládat i z důvodu, že identita ženy byla určena až dle zubařských záznamů.

Baronka chce zákaz vycházení pro muže

Událostí nyní žije celé království. Couzensovo podezření vrhá na celou instituci nepříjemné světlo, avšak hlavním tématem je obecná míra zodpovědnosti mužů za trestné činy na ženách. Otázka tedy dle mnohých zní: Jsou osamocené ženy v ulicích britských měst v bezpečí?

S ostrým návrhem vystoupila členka Strany zelených baronka Jenny Jonesová v horní komoře parlamentu. Ve své řeči mimo jiné prohlásila: „Při nejbližší příležitosti navrhnu zákon, který by zakazoval mužům vycházet po 18:00 ven na ulici. Ženy by tak byly ve větším bezpečí a snížila by se diskriminace všeho druhu.“

K otázce mužské kriminality se vyjádřil i londýnský starosta Sadiq Khan. Apeloval na státní zástupce a vlivné osobnosti, aby se snažili pochopit, že ženská zkušenost s metropolí může být zcela odlišná, než pokud jste muž či chlapec.