Policie nařídila pitvu ředitele technického odboru slovenského Národního ústavu dětských chorob (NÚDCH) Norberta Németha, kterého našli mrtvého v jednom z bratislavských bytů. Pitva má ukázat, zda si ředitel skutečně sáhl na život, či zda se jedná o vraždu.

Jak popsal nejmenovaný zdroj webu deníku Plus Jedeň deň, po výměně vedení ústavu prožíval Németh v práci těžké časy. V květnu 2020 ministr zdravotnictví odvolal dlouholetého generálního ředitele Ladislava Kuželu a dosadil Petra Magáta.

Podle informací deníku Nový čas se v průběhu týdnů a měsíců obměnili zaměstnanci, ale Németh prý zůstával a nový generální se k němu údajně nechoval zrovna nejlépe.

Šikana na pracovišti?

„Šlo doslova o mobing ze strany vedoucích pracovníků,“ řekl zdroj seznámený se situací v ústavu Novému času. „V den, kdy se zastřelil, dostal zápis do své složky. Za to, že nevymazal nějakou starou žádanku! Ale on byl přece výkonný ředitel, ne sekretářka! Šlo ale i o další věci. Zda si pípnul kartu načas, zda sedí v kanceláři a podobně,“ popsal zdroj.

Tato slova podle deníku potvrdili i další přátelé a kolegové mrtvého ředitele. Jeden z nich kroutí nad záhadnou smrtí hlavou. „Ještě v neděli, den před tou tragédií, se byl projet na kole. Prostě to nedokážeme pochopit,“ řekl.

Bývalý generální ředitel Kužela vykreslil Németha v tom nejlepším světle. „Neumím si to vysvětlit. Byl to chlap plný energie, elánu, bez náznaku depresí. I když byla neděle nebo běžný den, on byl ten, kdo ne že by věc na někoho delegoval, ale sám šel řešit problém. V dnešní době už je málo takových,“ řekl k tomu Kužela.

