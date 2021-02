Smrt Violy zasáhla každého, kdo ji znal, podle přátel byla totiž opravdu laskavá a milá. Pomáhala v dětském domově v Kambodži, studovala na filozofické fakultě, hodně cestovala a pracovala jako příležitostná modelka a učitelka v jazykové škole.

V den, kdy byla naposledy viděna živá a zdravá, se účastnila své vlastní vernisáže v Bratislavě. Z té však odešla neznámo kam. Až druhý den ji našli dělníci v přístavu na břehu Dunaje v hrozném stavu. Byla velmi spoře oděná, měla zlomený obratel, odřená kolena a další velmi vážná vnitřní zranění. Byla promrzlá, ale ještě žila. Převoz do nemocnice ovšem nezvládla.

Podle jedné z vyšetřovacích verzí na smrti mladé ženy nesla vinu druhá osoba a policie také zahájila trestní stíhání ve věci zabití. Po roce vyšetřování však kriminalisté došli k závěru, že Viola zemřela bez pomoci někoho dalšího! Dovedlo je k tomu hned několik indicií a o závěrech vyšetřování už také informovali nešťastnou maminku zesnulé.

Znalecké posudky

Příčinou Violininy smrti bylo podle informací TV Markíza selhání srdce v důsledku tukové embolie. Ta měla vzniknout při zhmoždění tkáně zad či nohou, které způsobily opakované pády. Podle znalců ovšem nešlo o pád z výšky, ale na rovině. Na těle mladé ženy nebyly nalezeny žádné stopy sexuálního násilí a smrt zřejmě urychlilo podchlazení. Co přesně se však dělo před smrtí mladé učitelky, zůstává záhadou.

Pro vyšetřování byly klíčové dva znalecké posudky, které zkoumaly i způsob, jakým zřejmě zranění vznikla. V nich se uvádí, že velké množství podlitin a odřenin si Viola způsobila právě opakovanými pády.

V případě, že by tato zranění způsobil jiný člověk, ať už pěstí, nebo tupým předmětem, byla by podle znalců mnohem větší a výrazněji by krvácela. Posudek také uvádí, že na těle učitelky nebyla žádná obranná zranění. Nenašly se ani stopy po tom, že by byla spoutaná, nebo na ní bylo spácháno jakékoliv sexuální násilí.

Toxikologie neprokázala ve Violině těle žádné omamné látky. Nenašly se ani důkazy, že by se v osudný večer měla v přístavu, kde její tělo našli dělníci, s někým setkat. Před smrtí se měla učitelka také pokoušet telefonicky kontaktovat pastora Vladimíra Žáka. Bohužel neúspěšně. Ten již dříve uvedl, že se mu zdálo, že se mu Viola chce s něčím svěřit.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry: 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Děti a mladiství se mohou obrátit na Linku bezpečí: 116 111. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.