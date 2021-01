Pohřeb se konal ve čtrnáct hodin v obci Štrba pod Tatrami. Tam se Lučanský narodil a podle jeho přání bude uložen k poslednímu odpočinku do hrobu vedle svého otce. Tělo zesnulého přivezli na místo pohřbu už dopoledne, před kostelem lidé položili velké množství věnců, které poslali známí a blízcí Lučanského.

Pietu obyvatelé obce připravili také před obecním úřadem, kam postavili velké množství svíček. Rodina žádala o výjimku, aby se pohřbu smělo zúčastnit více lidí. Podle slovenského vládního nařízení se totiž nyní může posledního rozloučení zúčastnit pouze 6 osob. Podle informací serveru Plus Jeden Deň by policie měla mít jmenný seznam všech účastníků a všichni musí mít negativní test na koronavirus, který není starší než 12 hodin.

Kolem hřbitova i kostela se pohybovalo množství hasičů i policistů. Pohřbu se zúčastnil bývalý slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák i bývalý novinář a dnes bezpečnostní analytik Milan Žitný. Kaliňák řekl, že si Lučanský takový konec nezasloužil a monitorování smutečních hostů přirovnal k praktikám StB. „Milan Lučanský je jednou z prvních obětí pexesa Veroniky Remišové,“ vznesl pro server obvinění proti předsedkyni strany ZA ĽUDÍ. Na pohřbu nechyběl ani bývalý soudce Nejvyššího soudu Štefan Harabin.

Pohřeb z reproduktoru

Přestože obřadu se směla zúčastnit pouze hrstka nejbližších, smuteční řeč přenášel reproduktor. Podle serveru Pluska.sk přišlo několik stovek lidí, kteří obřad poslouchali venku. Už po prvních slovech se mnoha z nich zalily tváře slzami.

„Náš drahý Milane. Ty jsi vlastně organizátorem našeho setkání a rozloučením s tebou. Nedávno jsi nás zval na oslavu 50tky a nikoho ani nenapadlo, že o pár měsíců později se setkáme na tvém pohřbu,“ zněla slova posledního rozloučení.

Politici poslali věnce

Smuteční věnce poslal premiér Igor Matovič i se šéfem parlamentu Borisem Kollárem. Ten dodal, že pokud by to dovolila epidemiologická situace, pohřbu by se zúčastnil i osobně. Kondolenční dopis rodině poslala také prezidentka Zuzana Čaputová.

„Věnec mým jménem posílám, protože to tak cítím a vůbec teď neřeším důvody, proč Milan Lučanský dospěl k tomuto smutnému rozhodnutí. Jsem rád, že se i ministr vnitra Roman Mikulec rozhodl dnes vyvěsit černou vlajku jako znak pietní vzpomínky na bývalého policejního prezidenta,“ uvedl na facebooku Matovič.