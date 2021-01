Sebevražda bývalého prezidenta slovenské policie Milana Lučanského (†51) otřásla Slovenskem. Manželka zesnulého vyjádřila pochybnosti nad tím, k čemu v cele vazební věznice došlo, její muž se podle ní neoběsil. K události se vyjádřil i nejslavnější český vězeň Jiří Kajínek (59), který se pokusil veřejnosti vysvětlit podmínky přísného dohledu, pod nímž Lučanský ve vazbě byl. On sám s ním má totiž bohaté zkušenosti.

Milan Lučanský zemřel 30. prosince v prešovské nemocnici den poté, co se pokusil oběsit na teplákové bundě ve vazební věznici v Prešově. Bývalého policejního ředitele našla kolem půl páté odpoledne stráž během výdeje jídla.

„Předběžné závěry a kamerové záznamy jednoznačně potvrzují naše tvrzení, že tam nebylo cizí zavinění a příslušníci ústavu Prešov neselhali," sdělil médiím generální ředitel vězeňské a justiční stráže Milan Ivan. Stráž celu kontrolovala každých 30 minut, Lučanský byl pod přísným dohledem.

Manželka zesnulého exprezidenta verzi se sebevraždou nevěří. Lučanská deníku Pravda řekla, že její muž na krku neměl žádné stopy po oběšení. Policisté jí údajně neumožnili ani prohlédnout si celé tělo.

V souvislosti s úmrtím Milana Lučanského ředitel vězeňské a justiční stráže rezignoval. Opozice k obdobnému kroku vyzvala i ministryni spravedlnosti Máriu Kolíkovou. Kolíková uvedla, že zřídí nezávislou komisi, která Lučanského sebevraždu prošetří. Generální prokurátor Maroš Žilinka již vyšetřování zahájil.

Pod přísným dohledem byl ve vězení i Jiří Kajínek, nejpřísnější režim podle svých slov zažíval, když ho v roce 2003 policisté dopadli po jeho útěku z Mírova. Kajínek poté skončil znovu právě na Mírově, kde měl údajně sám pro sebe vyhrazenou celou budovu v areálu věznice a byl pod nepřetržitým dohledem.

Kajínek ve videu na svém youtubovém účtu popsal, že pancéřové dveře jeho cely byly tehdy 24 hodin denně otevřené. Za mříží pak seděl dozorce, který Kajínka neustále sledoval. „Tři metry od tohoto bachaře byl katr, který předěloval chodbu, a za ním seděl další bachař a hlídal toho prvního,“ uvedl Kajínek.

O kus dál pak podle něj v místnosti s otevřenými dveřmi seděli další tři dozorci, kteří sledovali své dva kolegy na chodbě. To bylo ovšem v době, kdy Kajínek čekal na soud týkající se jeho útěku z Mírova, Milan Lučanský byl podle Kajínka ve vazbě zřejmě hlídaný méně přísně. Sebepřísnější kroky by ale podle něj stejně nepomohly.

„Normální kontrola cel je jednou za hodinu. Zpřísněná kontrola znamená jednou za 30 minut, a když se nařídí superpřísná kontrola, je to jednou za 20 minut,“ sdělil Kajínek. „I kdyby chodili jednou za pět minut, tak pan generál měl pět minut, aby dokončil to, co měl v úmyslu,“ doplnil bývalý vězeň.

