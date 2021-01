Mladý muž (†23) ze Slovenska zemřel kvůli silvestrovské oslavě. Našli ho až ráno uprostřed panelového sídliště v Prešově. Kamarádi se o něj po pitce nezvládli postarat. Ráno mu už bohužel ani záchranáři nepomohli, zemřel při převozu do nemocnice.

Našli ho okolo páté hodiny ranní na Nový rok. Na inkriminovaném místě pro něj nyní jeho kamarádi a známí zapalují svíčky. Přitom právě kamarádi mu mohli zachránit život. Smrt Davidovi zřejmě přinesl hlavně alkohol a mráz. O smutné události informoval web televize Markíza tvnoviny.sk.

Parta se po svých oslavách nového roku v prostorách sídlištního rondelu rozešla domů, David se ale podle kamarádů ani neudržel na nohách. Jeden z nich proto zavolal sanitku, ta ovšem nepřijela - volajícímu prý bylo řečeno, ať si zavolá taxíka. Jak se události vyvíjely dál, nikdo přesně neví.

Kamarádi se ale shodují v tom, že nebylo správné mladíka nechat zimě napospas. „Tvrdil, že se postaví a půjde sám, že mu nikdo nebude říkat, co má dělat, že on ví nejlíp, co je třeba,“ přiblížila jedna z dívek, které jsou také součástí místní sídlištní party, Davidovu povahu.

Našli ho silně podchlazeného vedle sdílené elektrokoloběžky. Vypadalo to, jako by z ní spadl. Pitva ale jako hlavní příčinu smrti určila podchlazení. Podle kamarádů s neštěstím koloběžka nesouvisí, David prý neměl na kartě žádné peníze, aby si jízdu na ní mohl dovolit. „David měl na sobě nějaké kopance, škrábance, ale prý to nebyl důvod, proč zemřel,“ řekl televizi mladíkův strýc Rudolf.

Podle informací webu uspořádali kamarádi sbírku pro zaplacení nákladů spojených s jeho pohřbem. Mladík vyrůstal v dětském domově, protože se prý o něj rodina nedokázala postarat. Podle strýce byl „dítětem ulice“. Prý vždy když něco potřeboval, kamarádi mu pomohli, stejně jako on jim. Před zbytečnou smrtí ho ale ochránit nedokázali.