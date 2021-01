Na zákrok Lučanského přivezli do Vojenské nemocnice v Rožomberoku, kde jej podrobili operaci na oddělení ORL. Lékaři popisují, že pacienta přijali na kliniku ORL kvůli problémům s pravým okem. Lučanský měl mít oko zaražené do vedlejší dutiny nosní. Mimo to měl i zlomeninu nadočnicového oblouku. Tyto informace zveřejnil slovenský deník Nový čas.

Okolnosti kolem dalšího zranění jsou rovněž nevyjasněné. Lékaři v zmíněné zprávě dále konstatují, že ráno se při převozu na kontrolní vyšetření měl Lučanský převrátit spolu s nemocničním vozítem a udeřit se do oblasti temene. Následná kontrola na CT neodhalila žádné závažné zranění způsobené pádem.

Oční zranění si měl bývalý policejní prezident způsobit v Prešovské věznici 9. prosince. V cele však nejsou instalovány žádné kontrolní kamery. Za účelem prověření zřídila ministryně spravedlnosti Mária Kolíková speciální tým. Dospěli k tomu, že Lučanský měl upadnout na rám postele. Tato verze se shoduje i s Lučánského osobní výpovědí.

„Můžeme dále vyloučit, že by došlo k fyzickému napadnutí ze strany příslušníků vězeňského sboru nebo vězňů,“ vyjádřila se k incidentu ministryně Kolíková. Dále rozporuje s některými body lékařské zprávy. Nesouhlasí s tím, že by Lučanský měl zlomený nadočnicový oblouk a další závažná zranění v oblasti pravého oka.

Kolíková dále sdělila, že její tým nenašel žádné důkazy, že by se Lučanský pokusil spáchat sebevraždu. To má dokazovat i další lékařská správa, která nezjistila žádné zranění v oblasti krku. Tuto verzi potvrdil i Lučanského advokát.

Po úterní sebevraždě však Kolíková připustila, že 9. prosince mohlo jít o sebevraždu, ale zatím pro tuto verzi neexistují žádné důkazy. Na začátku prosince byly na bývalém policejním prezidentovi provedeny psychologické testy, které sklon k sebevraždě neodhalily. Pro prošetření možné sebevraždy byl ministryní zřízen nový vyšetřovací tým. Nyní již i s dohlížející opozicí.

K tragické situaci se vyjádřila už i Lučanského rodina. Na sociálních sítích zveřejnila krátkou zprávu, v níž děkují všem, kteří vyjádřili upřímnou soustrast. „Pokud jste znali Milana osobně jako přítele nebo jen z televize, každá zpráva pro nás znamená mnoho...“

