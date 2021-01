První dítě letošního roku v Praze se narodilo v 1:06 v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. Chlapec váží 3,7 kilogramu a měří 53 centimetrů. O čtvrt hodiny později se v porodnici U Apolináře, tedy na Gynekologicko-porodnické klinice 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, narodila holčička vážící 3,3 kilogramu a měřící 49 centimetrů.

Jako třetí v novém roce se v metropoli narodila holčička Evelína. Na svět přišla na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici Motol v 1:40. Podle mluvčí nemocnice Ludmily Šimáčkové novorozená dívka váží 3,8 kilogramu a měří 49 centimetrů.

Praha tradičně odměňuje 15.000 korunami všechny děti, které se na Nový rok narodí matkám s trvalým bydlištěm na území hlavního města. Tradice předávání daru prvnímu pražskému občánkovi vznikla podle magistrátu pravděpodobně v 60. letech 20. století za primátora Ludvíka Černého. Do roku 2000 ale dostávalo dar pouze první miminko. Dar byl od 5000 do 15.000 korun a formou vkladní knížky na jméno dítěte ho předával primátor matce ještě v porodnici. Od roku 2001 dostávají dar všechny na Nový rok narozené děti. Do roku 2005 byl dar 10.000 korun, v dalších letech pak 15.000 korun.

První dítě roku 2020 v Praze se narodilo akutním císařským řezem dvě minuty po půlnoci v porodnici Nemocnice Na Bulovce. Jednalo se o hocha pojmenovaného Artem. Chlapec však odměnu 15.000 korun nedostal. Důvodem bylo to, že matka dítěte byla cizinka, jak tehdy ČTK řekl přednosta tamní gynekologicko-porodnické kliniky Michal Zikán.