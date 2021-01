Bojovala s rakovinou prsu a před 20 lety založila úspěšnou organizaci na pomoc onkologicky nemocným Mamma HELP. Když Jana Drexlerová (†69) její provoz loni v červnu ukončila, věděla, že se zákeřná nemoc vrátila. Na sklonku roku další boj bohužel prohrála.

„S velkým zármutkem vám musíme oznámit, že nás opustila naše Jana, ‚Máma HELPu‘ a bude už pořád chybět“, napsaly její kolegyně na facebookový profil organizace, která loni pro velké finanční a personální těžkosti ukončila svou činnost.

Blesk.cz tehdy o problémech organizace s dvacetiletou působností informoval. „Metastáze mě opravdu po dvaceti letech dohnaly,“ přiznala mimo jiné v rozhovoru v červnu 2020 Jana Drexlerová.

Pohřeb se konal v pondělí 4. 1. 2021 v Praze. | Mamma Help

Paní Janě (†69) rakovinu prsu diagnostikovali před 20 lety. Po úspěšné léčbě tehdy založila se svým onkologem pacientské centrum Mamma HELP. Šok z diagnózy byl o to větší, že si ji vyslechla těsně před Vánoci. „Nejhorší pro mě byla představa, že už nebudu soběstačná,“ popsala Blesku.

V té době Jana vlastnila nakladatelství s malou kavárnou a pociťovala zodpovědnost i vůči svým 15 zaměstnancům, se kterými měla osobní vtahy. Po čase se musela kvůli svému zdravotnímu stavu s firmou ale rozloučit. Podstoupila operaci, při které jí lékaři odebrali nejprve část prsu, nakonec jí ale museli vzít prs celý. Po zákroku následovala i chemoterapie i ozařování.

Odborníci jí navíc doporučili také podstoupit preventivní gynekologický zákrok. „Celý život jsem se považovala za silnou ženu, ale z průběhu mé nemoci jsem byla na dně. Neskutečně mě podržela rodina,“ uzavírá.

Zakladatelka organizace Mamma HELP zemřela 28. 12. 2020 ve věku 69 let. | Mamma HELP

Vyrovnat se s nemocí jí pomáhala i psycholožka. „Díky terapii jsem časem sama sobě dovolila přijímat od druhých pomoc a nestydět se za to. To považuji za zásadní krok u každého pacienta,“ popsala Blesku Jana.

Už v průběhu léčby začala uvažovat o založení pacientské organizace. Pro pacienty představovala spolehlivé poradenství a psychickou podporu v akutní fázi onemocnění. „Pacientské organizace vlastně ‚vytváří most‘ mezi zdravými a nemocnými tím, že šíří povědomí o nemoci a hájí práva pacientů,“ dodala Jana Drexlerová, která se svým týmem pomohla neuvěřitelným 80 tisícům pacientek a jejich rodinám.

Rakovina prsu je v poslední době velkým tématem, u žen je to nejčastější zhoubný nádor. Vít Samek si na vlastní prsa vyzkouší ultrazvuk, ale protože tu jde především o ženy, další vyšetření za Víta přebere Terezka Buzková.