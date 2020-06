Organizaci dlouhá léta podporovala i herečka Marta Vančurová (71), která sama prošla náročnou léčbou rakoviny prsu. V poslední době se ve spolku angažovali i herci Eva Holubová a Bob Klepl, nebo moderátorka Ester Janečková.

Koronavirus sebral sponzory

Mamma Help, která díky síti poraden pomáhala dvacet let, ukončila provoz podle svého vyjádření hlavně z důvodu nedostatku peněz. V době po koronaviru se začalo škrtat v grantech a dotacích, méně štědré jsou i krizí zasažené firmy. A právě na sponzoringu firemních a individuálních dárců byl spolek čítající zhruba devadesát zaměstnanců závislý.

„Nedokázala jsem si představit, že bychom zavírali jen některé z center, to mi přišlo hodně neetické. Chtěli jsme skončit s dobrým jménem, na kvalitě práce jsme si vždycky zakládali. Je dobré přestat v době, kdy reálně hrozí, že bychom to neufinancovali a skončili bychom případně i v exekuci,“ vysvětluje Mgr. Jana Drexlerová.

Za těch dvacet let jsme zestárli, říká zakladatelka

Velký problémem byla i svízelná personální situace. „V poslední době se nám už nedařilo získávat terapeutky z řad onkologických pacientek a měli jsme všude v centrech podstav,“ řekla Blesku k nedostatku zaměstnanců Drexlerová.

Právě organizace Mamma HELP byla přitom postavena na zásadě, že v poradnách pracovaly na částečné úvazky vyléčené a vyškolené pacientky, které mohly kvalifikovaně pomáhat novým pacientkám. „A my všichni, kdo jsme před dvaceti lety začínali, jsme zestárli,“ dodává zakladatelka spolku.

Jan Drexlerová ale zmínila i další důležitý aspekt, proč se spolu s výkonným výborem organizace rozhodli činnost ukončit. „Téma rakoviny prsu přece jen už dnes není takové tabu, jako před 20 lety. Dnes už je to téměř veřejná záležitost, nikdo se už o tom neostýchá mluvit. Doba se změnila i v tom, že mladší ženy jsou zvyklé všechny tyto problémy probrat na sociálních sítích. Také na internetu se dá najít hodně kvalitních informací,“ uzavírá Drexlerová s tím, že webové stránky Mamma HELP zůstanou i nadále aktivní.

Organizaci Mamma HELP založila Jana Drexlerová. Autor: Mamma HELP

Jana Drexlerová (69) onemocněla a založila Mamma HELP

Metastáze ještě donedávna znamenaly pro pacienty rozsudek blízké smrti. Teď už existují léčebné metody, které jim mohou zásadně prodloužit život. Své o nich ví i paní Jana (69), které rakovinu prsu diagnostikovali před 20 lety a před dvěma lety se metastáze znovu objevily. Po úspěšné první léčbě založila se svým onkologem pacientské centrum Mamma HELP.

Šok z diagnózy byl o to větší, že si jí vyslechla těsně před Vánoci. „Nejhorší pro mě byla představa, že už nebudu soběstačná,“ popsala Blesku.

V té době Jana vlastnila nakladatelství s malou kavárnou a pociťovala zodpovědnost i vůči svým 15 zaměstnancům, se kterými měla osobní vtahy. Po čase se musela kvůli svému zdravotnímu stavu s firmou ale rozloučit. Podstoupila operaci, při které jí lékaři odebrali část prsu, který jí nakonec museli vzít celý. Po zákroku následovala i chemoterapie i ozařování. Odborníci jí navíc doporučili také podstoupit preventivní gynekologický zákrok. „Celý život jsem se považovala za silnou ženu, ale z průběhu mé nemoci jsem byla na dně. Neskutečně mě podržela rodina,“ uzavírá.

Vyrovnat se s nemocí jí pomáhala i psycholožka. „Díky terapii jsem časem sama sobě dovolila přijímat od druhých pomoc a nestydět se za to. To považuji za zásadní krok u každého pacienta,“ říká Jana. Už v průběhu léčby začala uvažovat o založení pacientské organizace. Tu v roce 2000 také s pomocí svého onkologa založila. Pro pacienty představovala spolehlivé poradenství a psychickou podporu v akutní fázi onemocnění. „Pacientské organizace vlastně ‚vytváří most‘ mezi zdravými a nemocnými tím, že šíří povědomí o nemoci a hájí práva pacientů,“ dodává.

Markéta na podporu Mamma HELP nafotila kalendář

Markétě bylo 37 let, když mi lékaři sdělili tu strašidelnou diagnózu „rakovina prsu“. „V mžiku se změnil život nejen mně, ale i celé mé rodině. V té době bylo mé dceři 9 let a synovi 7 let. Po prvotním šoku doprovázeným strachem o vlastní život, jsem čelila otázce, jak vysvětlit danou situaci dětem, aby vše prožily se mnou po boku, ale bez traumat,“ vysvětlila Markéta, která dokonce spolu s dalšími odvážnými ženami nafotila kalendář Dívej se. Svou fotografií chtěla podpořit právě organizaci Mamma Help.

Zuzaně objevili nádor po kojení

V rodině Zuzany (36) se rakovina prsu nikdy neobjevila, proto si s ní mladá žena ani nedělala starosti. Na ultrazvuk prsu šla až po ukončení kojení svého prvního dítěte a na naléhání manžela v roce 2013. Jenže na ultrazvuku jí lékařka našla devítimilimetrový nádor. Zuzana zprvu vůbec netušila, jak vážné to je.

Pak ji čekala operace a chemoterapie. Hrozila jí dokonce mastektomie, tedy odstranění prsu a jeho následná rekonstrukce silikonovým implantátem. A také toužila po druhém dítěti. Nakonec byl pro ni nejtěžší návrat do „normálního“ života mezi zdravé lidi.

Po vyléčení Zuzana uvažovala, že by ráda pomáhala stejně nemocným ženám, a tak kontaktovala neziskovou organizaci Mamma Help. „Velmi mi pomohlo, že jsem mluvila s ženami, které prožily to samé. Sdílely jsme svoje pocity, mně to velmi psychicky pomohlo. Spoustu věcí jsem si ujasnila a srovnala,“ popsala Blesku Zuzana.

Veronika (43) věřila, že když to bolí, není to rakovina

Když to bolí, není to rakovina! Často tradovaná »poučka« je bohužel mýtus. Přesvědčila se o tom i Veronika Louvel (43) z Prahy. Když jí bolestivě oteklo ňadro, byla v klidu. Měla ale atypicky uložený nádor, který nebylo možné nahmatat. Zdravotní problémy se u Veroniky objevily v lednu 2017, když se jí blížily čtyřicáté narozeniny. Když ji lékařka kvůli bolavému ňadru poslala na ultrazvuk, neměla strach.

Veronika také pomáhala spolu Mamma HELP Autor: Dan Černovský

„Objednala jsem se za měsíc. Pak mi volali, že se uvolnil termín druhý den. Nechtělo se mi, měla jsem už domluvenou hodinu jógy. Ale nakonec jsem šla. No a za ten měsíc už jsem měla za sebou první chemoterapii," vzpomínala pro Blesk Veronika. Nádor v jejím prsu byl uložený netypicky hluboko a »uprostřed «. Navíc vyrostl extrémně rychle, za pět měsíců na deset centimetrů. Kromě chemoterapie musela Veronika podstoupit i odebrání celého prsu.