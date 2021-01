Těžké období. Tak s odstupem sedmi let popisuje americký metalový zpěvák Randy Blythe období, kdy po zatčení českou policií skončil ve vazbě a nakonec stanul před soudem kvůli incidentu, který se odehrál v roce 2010.

Blythe tehdy se svou kapelou Lamb of God hrál v pražském klubu Abaton. Koncert navštívilo asi 250 lidí. Byl mezi nimi i 19letý metalový fanoušek Daniel N., který v průběhu vystoupení vylezl na pódium ke kapele. Z pódia pak nešťastně spadl zpět do publika. Při pádu utrpěl vážná zranění hlavy, kterým později v nemocnici podlehl.

Randy Blythe s kapelou o tragédii ovšem nic nevěděli a z Prahy odjeli. Zpěváka proto čekalo obrovské překvapení, když 28. června o dva roky později přiletěl kvůli dalšímu koncertu do Prahy. Blythe si místo klubu Rock Café, kde měl s kapelou hrát, prohlédl celu pankrácké věznice. Zatkli ho totiž policisté, obvinili ze zabití mladého fanouška a umístili ho do vazby.

Zpěvák se ke svému zatčení nyní vrátil v rozhovoru pro The New York Hard Core Chronicles, facebookovou skupinu pro fanoušky tvrdších stylů. „Viděli jsme asi sedm policistů, měli kukly a samopaly, a tak jsme mysleli, že jdou po nějakém teroristovi. Dali mi ale papír, kde stálo, že jsem obviněn ze zabití. Vůbec jsme to nechápali, nevěděli jsme, že se na tom koncertu někdo zranil,“ uvedl Blyhe.

Po zatčení skončil Blythe ve vazbě. „Strávil jsem 37 dní ve vězení jménem Pankrác. Vypadalo staře, připadal jsem si jako v písni od skupiny Misfits,“ shrnul umělec dobu strávenou za mřížemi. Blythe byl propuštěn na kauci, ta ale činila v přepočtu více jak deset milionů korun, které si musel půjčit. Po propuštění Blythe opustil Českou republiku, na jaře následujícího roku se ale vrátil kvůli soudu, který ho shledal nevinným.

„Bylo to smutné a složité období, je obrovská tragédie, že ten mladík zemřel. Cítil jsem povinnost vrátit se k tomu soudu. Jeho příbuzní se mě nikdy nesnažili očernit v médiích, jen chtěli vědět, co se stalo jejich chlapci, a já jim nic nevyčítám,“ doplnil Blythe.

Doba strávená ve vězení a soud zpěváka inspirovaly k sepsání dvou písní a memoárové knihy Dark days (Temné dny). Blythe po České republice žádal odškodné 15 milionů korun, soud v roce 2015 rozhodl, že na něj zpěvák nemá nárok.