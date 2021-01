Byla to sebevražda! Takové jsou dosavadní poznatky slovenské ministryně spravedlnosti Márie Kolíkové (46) o smrti někdejšího policejního prezidenta Milana Lučanského (†51) obviněného z korupce. Na tiskové konferenci prohlásila, že mu stačilo 9 minut k tomu, aby si vzal život. Dozorci přitom ostře odmítají, že by Lučanského před jeho smrtí napadli a zbili.

Kolíková sestavila komisi, která smrt policejního exprezidenta prošetří. Její členkou bude i česká ochránkyně práv Anna Šabatová nebo kontroverzní krajně pravicový politik Marian Kotleba. Kolíková už nyní odmítla, že by byl Lučanský zbit vězeňskou službou. Prý jde jenom o spekulace. „Neexistují žádné důkazy, že byl zbit. Jsou to naprosto nepravdivé informace,“ uvedla rázně na tiskové konferenci.

Sebevražda na teplákové bundě

„Z informací, které mám k dispozici, jsem přesvědčená, že to byla sebevražda,“ prohlásila Kolíková a později dodala: „Když se někdo rozhodne spáchat sebevraždu, spáchá ji. Podle všeho stačila jedna tepláková bunda, 9 minut a postel.“ Lučanský podle ní nebyl sledován nonstop kamerou, protože je to nelidské. „Sledování člověka 24 hodin je týrání,“ vysvětlila. Prohlásila také, že při vyšetřování bude komise plně spolupracovat s rodinou Lučanského.

Sami dozorci přitom ostře odmítli jakékoliv napadení. Lučanský utrpěl před smrtí ve vazbě zranění oka, o kterém později prohlásil, že si ho způsobil omylem sám. „Je to hrozně nespravedlivé. Mezi bachaři mám kamarády a nezaslouží si, aby jich bez důkazů takto osočovali. Dostávají výhružné zprávy, dokonce i od lidí, se kterými se kamarádí, že zabili generála a že mají čekat to samé. Jen proto, že někdo napíše na internet, co se mu zdálo. Vždyť je to na zvracení,“ řekl webu Pluska.sk muž obeznámenou s vězeňskou službou.

Zbit prý nebyl

Podle něho byl na oddělení, kdy se Milan Lučanský poprvé zranil, pouze jeden dozorce na chodbě – tzv. „chodbář“ a jeden referent. „Informace o tom, že ho zbili čtyři, jsou směšné,“ dodal pro web zdroj obeznámený s vězeňskou službou.. Jeho slova potvrdil i jeden ze strážců, který se z obavy ze ztráty zaměstnání nechtěl představit jménem.

„Měli bychom problém jen s tím, jakmile bychom i na toho nejhoršího vězně zvýšili hlas. Vedení by se za nás nepostavilo a přišli bychom o práci. Kdo by to dnes riskoval? A ještě v regionu, kde se najít práci rovná zázraku,“ prohlásil. Vdova po policejním exprezidentovi Martina Lučanská upozornila, že když byla u jeho smrtelné postele, žádné stopy po oběšení neviděla.

Neměl prý na krku strangulační rýhu

I z nemocničního prostředí tajně proniklo, že neměl mít Lučanský na krku strangulační rýhu. „Nemusí být, pokud bylo škrtidlem měkká a široká tkanina. A může se objevit až po smrti,“ řekla webu znalkyně. A tou tepláková bunda rozhodně být mohla. Ostře sledovaný případ nadále pokračuje. Podle slovenského Denníku N byl Lučanský podezřelý z braní úplatků ve výši v přepočtu 13,2 milionu korun. Měl krýt podvody již stíhaného podnikatele.

