Rodinná hádka se v brzkých ranních hodinách krátce před čtvrtou zvrtla v násilný čin v obci Rymice na Kroměřížsku. Jednadvacetiletý mladík tam zaútočil nožem na svého otce. Devětačtyřicetiletý muž vážným zraněním podlehl. „Případ jsme kvalifikovali jako zločin vraždy. Více zatím sdělovat nebudeme,“ uvedla mluvčí policie Simona Kyšnerová. Kriminalisté případ vyšetřují. ČTK však již dříve uvedla, že mělo jít o otce se synem.

Obyvatelé obce ve Zlínském kraji jsou z incidentu v šoku. „Jsme z toho v šoku. Je to velice slušná rodina. Muselo dojít k nějakému náhlému zkratu. Syn je zraněný a je v nemocnici. Jeho táta byl velký fachman, soustružník a v obci ochotně pomohl, s čím jsme jen potřebovali,“ řekl starosta Martin Bartík (38).

„Já, když jsem se to dozvěděla, vydala jsem se na 10kilometrový okruh, abych to rozchodila. Nechápu to. Pro rodinu je to hrozná rána,“ kroutila hlavou místní žena. Podle policie se tak stalo po roztržce a potyčce. Podle informací zpravodajského webu iDnes.cz muže policisté již zadrželi a mladíkovi hrozí až osmnáct let za mřížemi.

VIDEO: Vladimír Lulek vyvraždil svou vlastní rodinu a předstíral duševní chorobu