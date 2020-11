Nejdříve to vypadalo, že jde o nešťastnou nehodu. Brzy však policisté zjistili, že za požárem domu v slovenské obci Lednické Rovne stojí snaha zamaskovat dvojitou vraždu. Z té byl obviněn Lukáš (25), který se chtěl pomstít otci a maceše za to, jak se špatně chovali k jeho nevlastním sestřičkám. Psycholog nyní promluvil o tom, jak mohl děti zmanipulovat jejich dospělý sourozenec.

Video Lukáš je podezřelý z vraždy rodičů. - Reprofoto TV JOJ

Lukáš skončil ve vazbě poté, co ho policie obvinila z vraždy otce Miroslava (†44) a nevlastní matky Žanety (†48). Osud jeho malých sestřiček je nyní nejasný. Co s nimi bude, podle všeho rozhodne soud. Děvčata si dle zkušeného psychologa a soudního znalce Dušana Kešického ještě nemusí celou hrůzu, ke která se odehrála Lednické Rovne, uvědomovat, uvedl web Nový Čas.

Mladý Slovák se podle obvinění rozhodl s jednou z malých sester usmrtit otce a jeho přítelkyni. Mělo jít o pomstu za to, že se rodiče chovají ke svým dětem špatně a týrají je. Jedna ze sester dostala údajně od Lukáše za úkol zabezpečit a připravit hořlaviny. S nimi pak polila rodiče, které měl Lukáš předtím ubodat. Sestra měla polít hořlavinou i interiér domu, aby pak následný požár zakryl stopy po vraždění.

Na vraždě rodičů se měly podílet obě sestry

Podle portálu se na tomto činu musela podílet i druhá holčička. „Mladší z nich spáchání vraždy odmítala, ale na základě jeho vlivu se na likvidaci stop nakonec účastnila,“ stojí v usnesení soudu. „Děti k tomu nemusely být nutně donucené, ony byly zmanipulované. Situace jim byla vykreslená tak, aby to považovaly za to nejlepší, co v této situaci mohou udělat,“ prohlásil Dušan Kešický.

Podle experta mohl Lukáš sestrám nastínit jen jednu stranu věci. „Mohl jim říct, že se něco změní v jejich prospěch. Děti v jejich věku nedokážou rozlišit, jak to je ve skutečnosti. Mohlo jít o manipulaci, která se často používá v kontaktu s dětmi, když je chceme přimět k tomu, aby udělaly něco, co by jinak neudělaly,“ dodal odborník s tím, že pokud byla situace v rodině napjatá, tak ji děti prožívaly jako negativní.

Zvláštní vztah k maceše

Kešický také poukázal na zvláštní stav sestřiček Vanesky a Nory k partnerce jejich otce. „Nevázaly se na družku jejich otce. Můžeme říct, že tam pravděpodobně nevznikl nějaký významnější vztah, protože se nechaly zmanipulovat člověkem, který u nich nežil. On tam chodil jenom na návštěvy. Obvykle se děti dají zmanipulovat někým, ke komu mají vztah,“ vysvětlil soudní odborník.

„Je málo pravděpodobné, že když někdo přijde na návštěvu třikrát do roka, že dokáže zmanipulovat děti, aby jednaly například proti rodičům, se kterými žijí a mají s nimi dobrý vztah. Něco tam muselo být,“ doplnil Kešický podle kterého čeká dívky komplikovaná budoucnost. Dle soudního znalce se může později dostavit pocit viny, když dívky dospějí. Určitě budou potřebovat pomoc psychologa.

V dospělosti se mohou projevit problémy

„Teď nemusí vykazovat nic, ta tíha přijde až tehdy, když to začnou vnímat jako dospělé osoby. Vztahová osoba je velmi důležitý faktor ve vývoji dítěte. Jak ztratí takovouto vazbu, dochází k nenávratnému narušení jeho vývoje,“ uzavřel Kešický. Podle Marianny Šebové ze sociálky udělal úřad pro dívky vše, co bylo v jeho silách a kompetenci. Více se k případu vyjadřovat nemůže.