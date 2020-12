„Vzpomíná si, že byl bit. On to každému vykládá. Nevím, zda si všechno pamatuje, ale některé věci si pamatuje,“ řekla po propuštění chlapce z nemocnice před asi tři čtvrtě rokem televizi Markíza chlapcova babička Jana, které soud svěřil Martínka do péče. Chlapec po brutálním napadení podstoupil tři operace.

Z útoku se nikdy plně nezotaví. Ve věku pěti let odpovídá jeho mentální stav dvouletému dítěti. Když skončil loni v prosinci v nemocnici, měl nejenom poraněnou hlavu, ale také zároveň modřiny na rukou i nohou. Marek, který měl hocha týrat i v minulosti, byl obviněn z těžkého ublížení na zdraví.

Myslel si, že není jeho syn

Web Pluska.sk uvedl, že Martínek byl jediný z dětí, které měl otec týrat. Chlapec se stal terčem jeho zloby, protože se Marek prý domníval, že není jeho biologickým synem. Dítě páru dokonce na čas odebrala sociálka, ale nakonec mu ho vrátila, i když se podle všeho měl hoch nejlépe u své babičky.

Jana, u které vnuk stejně nakonec skončil, nebyla nyní doma, když se ji snažili zastihnout reportéři televize. Marek stanul před soudem, který projednává případ napadení nešťastného chlapečka. Kvůli opatřením zavedeným během pandemie koronaviru je stání neveřejné.

Otec trvá na svém, že je nevinný

Jak se nyní k incidentu Marek staví, prozradil jeho právník. „Popírá spáchání skutku, který mu klade obžaloba za vinu,“ uvedl advokát. Už loni přitom otec tvrdil, že na chlapce spadla skříň. TV Markíza dodala, že podle jejích informací byla z týrání syna nyní obviněna i jeho matka.

