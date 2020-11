Byli to nerozluční kamarádi, kteří bez sebe nedali ani ránu a měli se rádi. Pak se ale stalo něco, co dodnes jejich přátelé a známí nechápou. Judita (17) měla vzít do ruky velký kuchyňský nůž a zasadit Tomášovi (†16) až neuvěřitelných 50 ran. Chlapec po útoku zemřel. Soud ji v pátek uznal vinnou z krvavé vraždy.