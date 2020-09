Známý boxer Peter Kosar (†45) ze slovenských Michalovců byl loni v červenci brutálně ubodán. Ranou do srdce ho měla zavraždit jeho manželka Zuzana Č. (44). Ta se nyní poprvé o krvavém incidentu rozhovořila a přes kamarádky vzkázala, jak to s ním ve vztahu ve skutečnosti bylo. Prý je všechno jinak.

Boxer zemřel po ráně nožem přímo do srdce. Přivolaní záchranáři mu už nemohli pomoci. Do bytu se navíc museli vlámat přes okno, protože umírající muž byl v bytě zamčený zvenku. Z jeho vraždy policisté obvinili o tři dny později manželku Zuzanu. Po incidentu ji zadrželi opilou na hřbitově. Žena je od té doby stále umístěna ve vazbě.

Peklo na zemi

Z té se ale konečně přes své kamarádky rozpovídala o tom, co se mělo stát a jak vztah s boxerem vypadal, uvedl web Pluska.sk. Zuzana je podle jejích blízkých drobná a hubená žena, která má navíc pohybový hendikep. V manželství s Petrem, který je otcem jejího syna Matěje, prý prožívala hotové peklo na zemi, které ji poznamenalo.

„To, jak se k ní on choval, by dokázal snést jen málokdo,“ prohlásily svorně kamarádky, které se rozhodly Zuzany zastat. V bouřlivém manželství prý bylo bohužel psychické i fyzické týrání na denním pořádku. Zuzana však byla prý ochotná kvůli synovi vydržet ledacos. Nakonec vše skončilo krvavou tragédií. Peter zemřel a Zuzana je za mřížemi.

Sportovec měl prý problémy s drogami

Zpravodajský portál uvedl, že vícero obyvatel Michalovců prohlásilo, že ve městě bylo veřejným tajemstvím, že měl boxer problémy s návykovými látkami. Kvůli nim měl Peter podle kamarádek Zuzany časté a nevyzpytatelné výkyvy nálad. Z dobrého a starostlivého muže se prý stávalo nervózní monstrum, které nedokázalo zvládat agresivitu.

„Šel z extrému do extrému. Jednou z něj byl grázl, pak zase pokorný a věřící student teologie,“ vysvětlily ženy. Manželství bylo vskutku bouřlivé – a jak Peter, tak Zuzana na sebe podávali jedno trestní oznámení za druhým. Pak už to žena nemohla vydržet a podala žádost o rozvod. Soud předběžně rozhodl o tom, že jí přidělí syna dočasně do péče.

Boj o dítě

Jenže Peter se údajně rozhodl, že dítě Zuzaně nevrátí a udělá cokoliv, aby ho proti ní poštval. „A začal ho proti ní manipulovat," pokračovaly přítelkyně. Zuzana podle nich jako milující matka nedokázala být bez dítěte. „Vrátila se k němu kvůli synovi," vysvětlily a dodaly, že ať se v osudný den stalo cokoliv, Zuzana si opravdu vytrpěla své.

A trpěl i Peter. Soudu to řekl jeho lékař, ke kterému chodil kvůli depresím, úzkostné poruše, emoční nestabilitě, uzavřenosti a výbuchům zlosti. Podle policie Petra zabila Zuzana a obvinili ji proto z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Hrozí jí za to 15 až 20 let vězení. Manžela zamkla v ložnici a poté ještě uzamkla celý byt.

