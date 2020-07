Na záběrech zveřejněných televizí Markíza je vidět dvojice mužů, jak stojí nad nehybným tělem kočky. Skutečně to vypadá, že je zvíře zraněno. Pak jeden z nich vezme sekyru a snaží se kočce useknout hlavu. Video je vskutku děsivé. Dvě fenky nechala majitelka v zamčeném autě několik hodin. Jedna zemřela, druhá bojuje o život

Muž seká a seká, ale kočka stále žije. I po několika zásazích ostrou čepelí hýbe ocasem. „Šli jsme za ní a viděli jsme, že má půlku hlavy rozmlácenou. Oči měla venku, krvácela z úst a uší, tak jsme to chtěli nějak ukončit,“ vypověděl Peter, který kočku zabil. Podle informací ze sociální sítě trpělo zvíře poté, co ho přejel traktor.

Ochránce zvířat: Neměl to dělat

„Rozhodně neměli udělat to, co udělali, pokud je tedy pravda, co tvrdí, že ji dorazili sekyrou. Povinnost je nahlásit to buď obci, městu, anebo vzít zvíře k veterináři a humánně ho uspat," uvedl hlavní inspektor Svoboda zvířat Jozef Chmel.

„Je mi to líto, ale té kočce jsem chtěl pomoci a ukončit její trápení. Teď bych to ale udělal jinak,“ dodal Peter. S tím ale u ochránců nepochodil. „Nikde není v zákoně napsané, že když chcete zkrátit utrpení zvířete, tak ho dorazte. Může se to klasifikovat jako trestný čin týrání zvířat,“ dodal Chmel.

Sekerník zažije problémy