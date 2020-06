Na to, že rodina už opět hromadí a týrá další zvířata, upozornili lidé z okolí. Veterinární kontrola to pak už jen potvrdila. „Došlo k odběru dvou psů, a to na základě doporučení krajské veterinární. Psi jsou nyní v městském útulku,“ řekl mluvčí Městského úřadu v Jičíně Jan Jireš.

Roztomilý kříženec Fuli byl podle majitelů agresívní. V útulku se z něj stal mazlík, který si užívá nově nabyté svobody | Jana Ulrichová

Vystresovaný drobek

Odběr stejně jako v předchozích případech nebyl jednoduchý. „Psi tam byli v naprosto nevyhovujícím prostředí. Sotva tříkilový drobeček, kříženec čivavy a pinče Bohoušek, kterého si lidé pořizují, aby ho měli na gauči, tam byl venku na širokém řetězu, na nějž byste neuvázali ani ovčáka. To je nepředstavitelné,“ řekla vedoucí útulku Ivana Kašpárková. Dodala, že byl velmi vystresovaný, muselo se na něj pomalu a v klidu.

Ivana Kašpárková to s Bohouškem umí | Jana Ulrichová

Panický Fuli

Horší to bylo s druhým psem, středně velkým křížencem Fulim. „Žil ve sprchovém koutě metr na metr ve tmě, a to nejméně rok. Byl úplně panický, nikdo nám ho nechtěl odvázat, všichni utekli s tím, že je agresívní a kouše. Majitelka mu nedokázala ani nasadit košík,“ popsala. Ivana Kašpárková si ale věděla rady i s tímto psem. Stačilo se ho jemně dotknout a Fuli hned začal vrtět ocasem. „Dostal vodítko a fofrem nám skočil do pic-upu, jako by říkal: "Ať už jsme odtud pryč",“ dodala.

Jen přestupek

Úředníci v domě hrůzy ve Sběry přitom nezasahovali poprvé. Už loni tam polovinu psů kvůli týrání odebrali, protože majitelé je drželi na řetězech, škrtili je a dokonce je tahali za auty, což je poznamenalo i psychicky. Krmili je různými zbytky a slupkami od brambor. Jak za to budou potrestáni, není zatím jasné. Případ je řešen jako přestupek, správní řízení nebylo dosud skončeno.

Zachrání i fenu?

V domě zůstali ještě dva psi, kříženci německého ovčáka, asi roční fena a pes. Fenka není kastrovaná, a tak hrozí, že na ní rodina bude opět množit. Veterináři proto podali podnět i na její odebrání. Pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu v Jičíně se jím už zabývají.