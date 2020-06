Dosud platilo to, že pachateli odsouzenému za týrání, který nespáchal tento čin v souvislosti se svou profesní činností, nebylo možné chov zvířat zakázat. „Díky tomuto novému trestu by se už nemělo stávat, že si pachatelé hned druhý den pořídí nové zvíře a to budou také týrat,“ vysvětlil spoluautor novely, právník Robert Plicka, který dva roky tyto změny prosazoval.

Kateřina Lang a Robert Plicka v Epicentru Blesku | blesk.cz

Až šest let vězení

Novela, za jejíž schválení bojovaly i Blesk tlapky, také zvyšuje trestní sankce za týrání zvířat. „U nejbrutálnějších případů byla dosud sazba 1 až 5 let, nyní je to 2 až 6 let. Tím se přesunujeme z přečinu do zločinu, což otvírá soudcům možnost ukládat i nepodmíněné tresty,“ uvedl Plicka.

Odchytit se podařilo i vážně zraněnou fenu, které se teď konečně dostane řádné péče a ošetření | Jana Ulrichová

Dopad na množitele

Třetí novinkou, a to velmi zásadní, je zavedení nové skutkové podstaty trestného činu, kterou je chov zvířat v nevhodných podmínkách. „Ta bude dopadat zejména na nechvalně známé nelegální množírny,“ vysvětlil Plicka. Dodal, že nelegální obchod se zvířaty je třetí nejvýnosnější nelegální byznys v rámci Evropy a čtvrtý na světě.

Vyhozený Stifi se toulal venku s ostnatým obojkem. Lidi dál miluje, oplatí mu někdo lásku?

Novinkou jsou i odposlechy

Sazby přitom jsou u trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách 2 až 8, případně 5 až 10 let, což už umožňuje nasadit odposlechy a díky tomu rozplést skupinu množitelů včetně spolupracujících veterinářů, překupníků a dalších podílníků. „To bylo doposud velmi těžké, většinou se podaří dopadnout pouze jednoho pachatele. Ti ostatní, jakmile se o tom dozvěděli, rychle odstranili důkazy,“ uvedl Plicka.

Odebraní psi se nyní zotavují v chebském útulku | Archiv Marie Lokingové

Dosud jen podmínky

Změny, které novela zákona přináší, jsou velmi důležité už proto, že podle statistik nebyl dosud v Česku odsouzen jediný prvopachatel za týrání zvířat k nepodmíněnému trestu. Ti kteří si za týrání zvířat šli sednout, spáchali buď více trestných činů najednou nebo byli v podmínce. Ani jedenkrát také nebyla dosud v rámci týrání zvířat odhalena organizovaná skupina. To vše by se teď mělo změnit.