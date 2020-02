Petr Papež byl za týrání kříženky Amy pravomocně odsouzen už před dvěma lety. Dostal dvouletou podmínku, soud mu navíc uložil i povinnost uhradit škodu ve výši 18 000 korun. „Skutečné náklady byly ale mnohem vyšší, proto jsme se obrátili na civilní soud,“ vysvětlil do této doby nezvyklý krok právník Robert Plicka, jehož advokátní kancelář spolek Pes nejvěrnější přítel od počátku zastupuje, a to zcela zdarma.

Léčby Amy vyšla spolek na desítky tisíc korun | Pes nejvěrnější přítel

V čem je průlom

Soud ve středu spolku přiznal 73 779 korun, tedy částku, kterou požadoval. Podle znaleckého posudku jde o tzv. nezbytné a vhodné náklady, tedy peníze vynaložené na operace, léčbu, rehabilitace a další léčebnou péči o Amy. „Je to úspěch, protože soud uznal i vhodné náklady, o což byl z našeho pohledu největší spor. Soud rozhodl, že by rozumný chovatel tyto náklady vynaložil,“ vysvětlil, v čem je rozsudek průlomový Tan Nguyen z advokátní kanceláře PLICKA & PARTNERS a dodal, že podle znalce by to ještě před pěti lety možné nebylo.

Amy se svou dočasnou opatrovnicí, v jejíž péči už zůstane | Pes nejvěrnější přítel

První vítězství

Podle Tan Nguena je to i ukázka toho, že se celkové smýšlení společnosti, a to, jak společnost vnímá zvíře, posunulo o obrovský kus dál. Je to také vůbec poprvé, kdy soud přiznal spolku pečujícímu o týrané zvíře peníze vynaložené na jeho léčbu. I v tom, že je rozsudek přelomový, protože zvířecí záchranáři se doposud do podobných soudních sporů nepouštěli. Náklady na zastupování totiž neměly spolky fungující jen z darů šanci zaplatit.

Vzkaz tyranům

Už dříve pravomocně odsouzený Petr Papež k soudům nechodí, o Amy se nezajímá a za její léčbu dosud neuhradil ani korunu. Navíc zmizel, sehnat se ho nedaří ani soudu. „Jsme si vědomi toho, že pravděpodobně od něj žádnou náhradu škody neuvidíme. Tímto rozhodnutím ale chceme vyslat signál dalším potencionálním pachatelům, že není rozhodně v pořádku ubližovat jinému živému tvoru, a že za to ponesou následky,“ řekl Tan Nguyen.

Pravomocně odsouzený Petr Papež s fenkou Amy | facebook

S Amy mlátil o zeď

Fenku Amy převzal spolek Pes nejvěrnější přítel do své péče poté, co jí původní majitel málem ubil. Do několikaměsíčního štěněte kopal, házel s ním o zeď a bil ho tak brutálně, že mu způsobil řadu zlomenin a vnitřních zranění. Amy dolámal nohy tak, že se pouze plazila. Ukázalo se navíc, že byla týraná dlouhodobě, zlomeniny, kvůli kterým musela podstoupit několik vážných operací, byly totiž jak čerstvé, tak i staršího data.

Amy její původní majitel týral, měla četné zlomeniny, kvůli kterým podstoupila několik operací | Pes nejvěrnější přítel

Následky má dodnes

Amy brutální týrání, kterému byla na začátku svého života vystavena, poznamenalo už zřejmě napořád. Kvůli vážným poraněním, která jí její bývalý majitel Petr Papež způsobil, má trvalé následky fyzického i psychického rázu.

Bez léků nepřežije

Amy podstoupila už několik operací, další ji ještě čekají. Plnohodnotný život vede jen díky lékům podporujícím imunitu, bere také léky na bolest a kloubní výživu. „Chce to hodně péče a hodně úsilí, protože všechno, co prožila, se odrazilo i na její psychice, což je problém, který řešíme dennodenně,“ řekla dočaskářka Viktorie Weignerová, která má Amy ve své péči. Upřesnila, že kvůli týrání je Amy velmi labilní, ve strachu se pomočuje, nesnáší muže, o to víc je ale fixovaná na na svou opatrovatelku.

Pod stálým dozorem

Péče o Amy je velmi náročná. Projevilo se totiž u ní navíc i autoimunitní onemocnění, kvůli kterému náhle přestane přijímat jídlo a začne být apatická. „Může se to přihodit kdykoli. Pokud se to nepodchytí okamžitě kapačkami a léky, může zemřít,“ popsala slečna Viktorie. „Musíme ji stále hlídat, nemůže být sama doma déle než čtyři hodiny, navíc doma musí nosit pleny. Život s ní přináší i další omezení, nemůžeme s ní na žádný delší výlet, ani nikam mimo civilizaci, protože musíme být stále na dojezd k veterináři. Na druhou stranu, Amy nám to vrací, jak jen může,“ dodala.