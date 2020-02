Na pohnuté osudy tamních psů zavzpomínala i Dita Pullmannová, zakladatelka spolku Dočasky DeDe, který z útulku v Pcherách s jeho otřesnými podmínkami zachránil kolem dvou stovek zvířat. „Zažila jsem tam třeba velkého křížence dogy, který se tam dostal dvakrát jako útěkář. Později ho tam našli v kotci mrtvého a na stránky útulku napsali, že byl adoptován,“ řekla.

Bojar, který se v Pcherách narodil. Čtyři roky žil jen v kotci, Dagmar Harigelová ho odmítala komukoli vydat s tím, že je to agresor. Podařilo se ho zachránit, teď si spokojeně žije pod jménem Major | čtenáři

Ben přišel o nohu

Nebyl to bohužel ojedinělý případ, mnoho psů v Pcherách zemřelo, aniž by poznali něco jiného, než živoření za mřížemi v kotci. Řadu let tam trpěl i třínohý Ben, který o přední packu přišel v útulku. Dagmar Harigelová mu ji nechala v necelém roce amputovat. Dva roky o něj usilovala zájemkyně, marně. Pchery opustil teprve minulý týden, kdy ho dostala do adopce cvičitelce azylu Anidef v Žimu na Teplicku.

Mezi krysami

Díky záchranným spolkům se ale řadu psů podařilo z útulku plného špíny a krys vysvobodit a dát jim nové domovy. „Byly jsme se tam podívat s kamarádkou, vybrala si tam tehdy pejska, kterému by chtěla pomoct. Byl to takový starý kříženec. Já jsem pak o několik měsíců později vytáhla odtamtud dvě fenky německých ovčáků,“ popsala Stanislava Horáková, předsedkyně sdružení Láska ke zvířatům.

Sendy, kterou se za pomoci Hany Zulákové a Hany Švarcové podařilo dostatat z Pcher | čtenáři

Odcházeli s pláčem

Zachránit psa z Pcher nebylo ale vůbec jednoduché, protože Dagmar Harigelová se v posledních letech adopcím zuby nehty bránila. Zdůvodňovala to většinou tím, že psi jsou agresívní.

„Spousta zájemců odešla s pláčem,“ dodala Stáňa Horáková s tím, že jejich organizace za dobu své existence získala z Pcher do adopce asi dvacet psů.

Zachráněná Dafne | čtenáři

Tihle měli štěstí

Fotky zachráněných psů, i těch, kteří měli smůlu a v útulku zemřeli, teď spontánně plní sociální sítě. Některé z nich i s krátkým popiskem jejich osudu najdete zde v galerii.