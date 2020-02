Obavy má i Jaroslav Bláha, který žije v těsném sousedství. „Bojujeme tu s ní od té doby, co se přistěhovala. Podél zdi u mé zahrady udělala kotce, měla tam tehdy přes dvacet psů, a hned začaly problémy. Byly tady krysy a silný zápach. Ustalo to, až když psy odstěhovala do Pcher, kde začala provozovat útulek,“ řekl s tím, že teď, po likvidaci útulku, se situace začíná opakovat.

Takto to na dvorku Dagmar Harigelové vypadalo před lety, než začala provozovat útulek | Jana Ulrichová

Začíná to nanovo

„Po celé délce zahrady má opět železné kotce a v nich psy, které si sem přestěhovala,“ dodal.

V současné době jsou v kotcích dva bernardýni a dva novofoudlanďani, po zahradě se pohybuje i stařičký nemocný rotvajler. Další tři velké psy má Dagmar Harigelová dočasně umístěné v útulku Anidef, vyzvednout a převézt domů, by si je měla na konci února. Taková koncentrace psů na malém dvorku uprostřed obce místní děsí, zvlášť když vědí, že na hygienu a úklid po zvířatech si Harigelovi příliš nepotrpí.

Takto to na pozemku Dagmar Harigelové vypadá dnes, poté, co byl její útulek hrůzy zlikvidován. Kotce a velké psy si přestěhovala k domu | Jana Ulrichová

Je i množitelka

Sousedé se bojí i toho, že Dagmar Harigelová bude psy opět i množit a obchodovat s nimi, i to už tady totiž zažili. „Lepší rasy si nechávala na krytí a štěňata prodávala. Lidi si sem pro ně jezdili,“ potvrdil.

Dodal, že menší psy měla v domě. „Byli vidět za potrhanými záclonami, nikdy jsem ale neviděl, že by je venčila. Nevenčila ani ty velké, které měla v kotcích,“ popsal.

Pomohou veterináři?

Místní teď své naděje upínají ke starostce, která je v kontaktu s Krajskou veterinární správou. Věří, že společnými silami dosáhnou toho, že úřady Dagmar Harigelové určí jen omezený počet psů, které bude moci chovat. Pomoci v tom chce i zastupitelka pro místní část Theodor Lucie Jíchová.

„Z toho, co jsem u jejího domu viděla, jsem neměla dobrý pocit. Sousedé to s ní nemají jednoduché, je třeba to řešit,“ řekla. Dodala, že napomoci by tomu mohl i fakt, že spolumajitel domu, ve kterém Hargelovi žijí a psi teď nově hromadí, s chovem zvířat nesouhlasí.

Jaroslav Bláha ukázal zastupitelce Lucii Jíchové fotky dokumentující problémy, které má s Dagmar Harigelovou už léta | Jana Ulrichová

Mluvit nechce

Blesk tlapky se opakovaně pokoušely s Dagmar Harigelovou promluvit o tom, kde a za jakých podmínek chce své psy chovat. Už dříve reportérkám potvrdila, že si je přestěhuje na svůj pozemek, teď už se o tom ale bavit nechtěla. Sdílný nebyl ani její manžel, který rozhovor opakovaně odmítl a reportérkám hrozil policií.